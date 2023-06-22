В Свердловской области число выданных новых кредитных карт за месяц выросло на 3,7%

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Свердловской области в марте было выдано 73,6 тыс. новых кредитных карт. Это на 3,7% ...22.06.2023 В Свердловской области число выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 4,2%
В Свердловской области в мае было выдано 36 тыс. 065 новых кредитных карт. Это на 4,2% меньше показателя прошлого ...07.06.2023 В Свердловской области число выданных новых кредитных карт за год выросло на 7,4%
В Свердловской области в январе-апреле было выдано 138,4 тыс. новых кредитных карт. Это на 7,4% больше показателя ...16.03.2023 В Свердловской области число выданных новых кредитных карт за месяц выросло на 6,4%
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. В Свердловской области в феврале было выдано 30 тыс. 953 новые кредитные карты. Это на ...19.05.2022 Число выданных новых кредитных карт в Свердловской области за месяц выросло на 15%
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2022. В Свердловской области в апреле 2022 года было выдано 30 тыс. 429 новых кредитных карт, ...