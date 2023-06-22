Южный Урал вошел в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в марте новых кредитных карт

В Свердловской области в марте было выдано 73,6 тыс. новых кредитных карт. Это на 3,7% больше показателя прошлого ...Вчера, 15:01 В Свердловской области число выданных новых кредитных карт за месяц выросло на 3,7%
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Свердловской области в марте было выдано 73,6 тыс. новых кредитных карт. Это на 3,7% ...22.06.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в мае новых кредитных карт
УрБК, Челябинск, 22.06.2023. В Челябинской области в мае было выдано 30 тыс. 010 новых кредитных карт. Это на 4,1% ...07.06.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в январе-апреле кредитных карт
УрБК, Челябинск, 07.06.2023. В Челябинской области в январе-апреле было выдано 114,5 тыс. новых кредитных карт. Это на ...17.03.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в феврале новых кредитных карт
УрБК, Челябинск, 17.03.2023. В Челябинской области в феврале были выданы 25 тыс. 791 новая кредитная карта. Это на 8,7% ...