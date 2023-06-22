Южный Урал вошел в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в марте новых кредитных карт

УрБК, Челябинск, 03.05.2023. В Челябинской области в марте было выдано 56,9 тыс. новых кредитных карт. Это на 3,9% больше показателя прошлого месяца этого года (в феврале — 54,7 тыс. ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял девятую строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти местах в списке по количеству выданных за указанный период новых кредитных карт оказались Москва (159,4 тыс. ед.), Московская область (121,7 тыс. ед.), Краснодарский край (87,4 тыс. ед.), Санкт-Петербург (80,2 тыс. ед.) и Ростовская область (78 тыс. ед.).



В целом по стране в марте текущего года было выдано 2,27 млн кредитных карт. Это на 3,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (в феврале — 2,2 млн ед.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, даже при жесткой денежно-кредитной политике возросшие доходы населения позволяют сохранять кредитную и потребительскую активность, обеспечивая опережающий рост необеспеченного кредитования.