Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в феврале новых кредитных карт

УрБК, Челябинск, 17.03.2023. В Челябинской области в феврале были выданы 25 тыс. 791 новая кредитная карта. Это на 8,7% больше показателя предыдущего месяца этого года (23 тыс. 735 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Южный Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти местах в списке по количеству выданных за указанный период новых кредитных карт оказались Москва (69,1 тыс. ед.), Московская область (51,1 тыс. ед.), Краснодарский край (34,9 тыс. ед.), Санкт-Петербург (34,6 тыс. ед.), а также Башкортостан (33,4 тыс. ед.).
В целом по стране в феврале текущего года было выдано 0,93 млн кредитных карт. Это на 7,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в январе — 0,87 млн ед.).
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, после «сезонного» снижения выдачи кредитных карт в январе в феврале их число прогнозируемо несколько увеличилось. Однако, по его словам, это все равно существенно меньше, чем было выдано в феврале прошлого года. При этом с августа прошлого года количество новых выданных кредитных карт в основном снижалось.
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