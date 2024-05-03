Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в апреле новых кредитных карт

УрБК, Челябинск, 21.05.2024. В Челябинской области в апреле было выдано 57 тыс. новых кредитных карт. Это на 1,6% меньше показателя прошлого месяца этого года (в марте — 57,9 тыс. ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял девятую строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти местах в списке по количеству выданных за указанный период новых кредитных карт оказались Москва (154,9 тыс. ед.), Московская область (120,8 тыс. ед.), Краснодарский край (87 тыс. ед.), Санкт-Петербург (81,1 тыс. ед.) и Ростовская область (78,1 тыс. ед.).



В целом по стране в апреле текущего года было выдано 2,28 млн кредитных карт. Это на 1,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (в марте — 2,31 млн ед.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, снижение числа выданных кредитных карт является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка.