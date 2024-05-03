Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в апреле новых кредитных карт

В Свердловской области в апреле было выдано 73,5 тыс. новых кредитных карт. Это на 2,1% меньше показателя прошлого ...03.05.2024 Южный Урал вошел в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в марте новых кредитных карт
УрБК, Челябинск, 03.05.2023. В Челябинской области в марте было выдано 56,9 тыс. новых кредитных карт. Это на 3,9% ...22.06.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в мае новых кредитных карт
УрБК, Челябинск, 22.06.2023. В Челябинской области в мае было выдано 30 тыс. 010 новых кредитных карт. Это на 4,1% ...07.06.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в январе-апреле кредитных карт
УрБК, Челябинск, 07.06.2023. В Челябинской области в январе-апреле было выдано 114,5 тыс. новых кредитных карт. Это на ...17.03.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в феврале новых кредитных карт
УрБК, Челябинск, 17.03.2023. В Челябинской области в феврале были выданы 25 тыс. 791 новая кредитная карта. Это на 8,7% ...