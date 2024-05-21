На Южном Урале число выданных новых кредитных карт за месяц выросло на 0,5%

УрБК, Челябинск, 21.05.2024. В Челябинской области в апреле было выдано 57 тыс. новых кредитных карт. Это на 1,6% ...03.05.2024 Южный Урал вошел в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в марте новых кредитных карт
УрБК, Челябинск, 03.05.2023. В Челябинской области в марте было выдано 56,9 тыс. новых кредитных карт. Это на 3,9% ...03.05.2024 В Свердловской области число выданных новых кредитных карт за месяц выросло на 3,7%
В Свердловской области в марте было выдано 73,6 тыс. новых кредитных карт. Это на 3,7% больше показателя прошлого ...22.06.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в мае новых кредитных карт
УрБК, Челябинск, 22.06.2023. В Челябинской области в мае было выдано 30 тыс. 010 новых кредитных карт. Это на 4,1% ...17.03.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в феврале новых кредитных карт
УрБК, Челябинск, 17.03.2023. В Челябинской области в феврале были выданы 25 тыс. 791 новая кредитная карта. Это на 8,7% ...