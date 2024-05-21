На Южном Урале число выданных новых кредитных карт за месяц выросло на 0,5%

УрБК, Челябинск, 20.06.2024. В Челябинской области в мае было выдано 57,7 тыс. новых кредитных карт. Это на 0,5% больше показателя прошлого месяца этого года (57,4 тыс. ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял девятую строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. В топ-5 списка по числу выданных за указанный период новых кредитных карт попали Москва (157,6 тыс. ед.), Московская область (123,3 тыс. ед.), Краснодарский край (88,1 тыс. ед.), Санкт-Петербург (82,5 тыс. ед.) и Ростовская область (80,6 тыс. ед.).



В целом по стране в мае текущего года было выдано 2,29 млн кредитных карт, что на 0,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (2,3 млн ед.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, количество выданных карт снижается второй месяц подряд. Он считает, что во многом это является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка.