УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

На Южном Урале число выданных новых кредитных карт за месяц выросло на 0,5%

УрБК, Челябинск, 20.06.2024. В Челябинской области в мае было выдано 57,7 тыс. новых кредитных карт. Это на 0,5% больше показателя прошлого месяца этого года (57,4 тыс. ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял девятую строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. В топ-5 списка по числу выданных за указанный период новых кредитных карт попали Москва (157,6 тыс. ед.), Московская область (123,3 тыс. ед.), Краснодарский край (88,1 тыс. ед.), Санкт-Петербург (82,5 тыс. ед.) и Ростовская область (80,6 тыс. ед.).

В целом по стране в мае текущего года было выдано 2,29 млн кредитных карт, что на 0,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (2,3 млн ед.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, количество выданных карт снижается второй месяц подряд. Он считает, что во многом это является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.05.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в апреле новых кредитных карт

УрБК, Челябинск, 21.05.2024. В Челябинской области в апреле было выдано 57 тыс. новых кредитных карт. Это на 1,6% ...

03.05.2024 Южный Урал вошел в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в марте новых кредитных карт

УрБК, Челябинск, 03.05.2023. В Челябинской области в марте было выдано 56,9 тыс. новых кредитных карт. Это на 3,9% ...

03.05.2024 В Свердловской области число выданных новых кредитных карт за месяц выросло на 3,7%

В Свердловской области в марте было выдано 73,6 тыс. новых кредитных карт. Это на 3,7% больше показателя прошлого ...

22.06.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в мае новых кредитных карт

УрБК, Челябинск, 22.06.2023. В Челябинской области в мае было выдано 30 тыс. 010 новых кредитных карт. Это на 4,1% ...

17.03.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в феврале новых кредитных карт

УрБК, Челябинск, 17.03.2023. В Челябинской области в феврале были выданы 25 тыс. 791 новая кредитная карта. Это на 8,7% ...

Популярные новости
27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей23.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны30.05.2024Эффект СДЭКа03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года
Архив новостей
Июнь 2024 (430)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18