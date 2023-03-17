Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в январе-апреле кредитных карт

УрБК, Челябинск, 07.06.2023. В Челябинской области в январе-апреле было выдано 114,5 тыс. новых кредитных карт. Это на 6,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года (107,9 тыс. ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первом месте в списке по количеству выданных за указанный период новых кредитных карт оказалась Москва (306,6 тыс. ед.), на втором — Московская область (225 тыс. ед.), на третьем — Санкт-Петербург (160 тыс. ед.), на четвертом — Краснодарский край (154,8 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Башкортостан (147,5 тыс. ед.).



В целом по стране в январе-апреле текущего года было выдано 4,16 млн кредитных карт. Это на 7,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года (3,87 млн ед.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, рост на 7,5% в начале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года объясняется эффектом низкой базы из-за сокращения выдачи новых кредитных карт в марте-апреле прошлого года.