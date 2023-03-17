УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:00

Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в январе-апреле кредитных карт

УрБК, Челябинск, 07.06.2023. В Челябинской области в январе-апреле было выдано 114,5 тыс. новых кредитных карт. Это на 6,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года (107,9 тыс. ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первом месте в списке по количеству выданных за указанный период новых кредитных карт оказалась Москва (306,6 тыс. ед.), на втором — Московская область (225 тыс. ед.), на третьем — Санкт-Петербург (160 тыс. ед.), на четвертом — Краснодарский край (154,8 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Башкортостан (147,5 тыс. ед.).

В целом по стране в январе-апреле текущего года было выдано 4,16 млн кредитных карт. Это на 7,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года (3,87 млн ед.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, рост на 7,5% в начале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года объясняется эффектом низкой базы из-за сокращения выдачи новых кредитных карт в марте-апреле прошлого года.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 15:03 В Свердловской области число выданных новых кредитных карт за год выросло на 7,4%

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В Свердловской области в январе-апреле было выдано 138,4 тыс. новых кредитных карт. Это ...

17.03.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в феврале новых кредитных карт

УрБК, Челябинск, 17.03.2023. В Челябинской области в феврале были выданы 25 тыс. 791 новая кредитная карта. Это на 8,7% ...

15.11.2022 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в октябре новых кредитных карт

УрБК, Челябинск, 15.10.2022. В Челябинской области в октябре 2022 года было выдано 31 тыс. 247 новых кредитных карт. ...

19.05.2022 На Южном Урале в апреле выдали 24,4 тыс. новых кредитных карт

УрБК, Челябинск, 19.05.2022. В Челябинской области в апреле 2022 года было выдано 24 тыс. 359 новых кредитных карт, что ...

04.05.2022 На Южном Урале число выданных новых кредитных карт в марте снизилось на 30,7%

УрБК, Челябинск, 04.05.2022. В Челябинской области в марте 2022 года было выдано 22 тыс. 049 новых кредитных карт, что ...

Популярные новости
22.05.2023В Свердловской области температура воздуха может повыситься до +30 градусов19.05.2023В Свердловской области составлено более 1,8 тыс. протоколов о нарушении особого противопожарного режима12.05.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить информационную работу о льготах по газификации19.05.2023Модный дом «Соло Дизайн» представил лимитированную коллекцию шелковых платков в честь 300-летия Екатеринбурга12.05.2023В Екатеринбурге с 12 по 14 мая из-за ярмарки выходного дня будет закрыта автомобильная парковка на площади 1905 года
Архив новостей
Июнь 2023 (187)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18