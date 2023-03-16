В Свердловской области число выданных новых кредитных карт за год выросло на 7,4%

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В Свердловской области в январе-апреле было выдано 138,4 тыс. новых кредитных карт. Это на 7,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года (128,9 тыс. ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 6-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. Выше него в списке по количеству выданных за указанный период новых кредитных карт расположились Москва (306,6 тыс. ед.), Московская область (225 тыс. ед.), Санкт-Петербург (160 тыс. ед.), Краснодарский край (154,8 тыс. ед.), а также Башкортостан (147,5 тыс. ед.).



При этом сильнее всего за год выросло число выданных кредитных карт в Чувашской Республике (на 35%), ХМАО (на 16%), Пермском крае (на 13,5%), Башкортостане (на 12%) и Татарстане (на 11,3%).



В целом по стране в январе-апреле текущего года было выдано 4,16 млн кредитных карт. Это на 7,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года (3,87 млн ед.).