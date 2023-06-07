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В Свердловской области число выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 4,2%

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. В Свердловской области в мае было выдано 36 тыс. 065 новых кредитных карт. Это на 4,2% меньше показателя прошлого месяца этого года (в апреле — 37 тыс. 627 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 6-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. Выше него в списке по количеству выданных за указанный период новых кредитных карт расположились Москва (80,2 тыс. ед.), Московская область (57,6 тыс. ед.), Санкт-Петербург (42,6 тыс. ед.), Краснодарский край (41 тыс. ед.), а также Башкортостан (39,1 тыс. ед.).

При этом сильнее всего за месяц снизилось число выданных кредитных карт в Хабаровском крае (на 8,3%), Чувашской Республике (на 6,2%), Нижегородской области (на 5,5%), а также в Санкт-Петербурге (на 5,4%) и Москве (на 4,7%).

В целом по стране в мае текущего года было выдано 1,1 млн кредитных карт. Это на 3,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (в апреле — 1,14 млн ед.).

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