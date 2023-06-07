Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в мае новых кредитных карт

УрБК, Челябинск, 22.06.2023. В Челябинской области в мае было выдано 30 тыс. 010 новых кредитных карт. Это на 4,1% меньше показателя прошлого месяца этого года (в апреле — 31 тыс. 308 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первом месте в списке по количеству выданных за указанный период новых кредитных карт оказалась Москва (80,2 тыс. ед.), на втором — Московская область (57,6 тыс. ед.), на третьем — Санкт-Петербург (42,6 тыс. ед.), на четвертом — Краснодарский край (41 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Башкортостан (39,1 тыс. ед.).



В целом по стране в мае текущего года было выдано 1,1 млн кредитных карт. Это на 3,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (в апреле — 1,14 млн ед.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, сокращение выдачи новых кредитных карт в мае объясняется сезонным фактором, а также большим количеством праздничных и выходных дней в первой половине мая.