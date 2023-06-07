В Свердловской области число выданных новых кредитных карт за месяц выросло на 3,7%

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Свердловской области в марте было выдано 73,6 тыс. новых кредитных карт. Это на 3,7% больше показателя прошлого месяца этого года (в феврале — 71 тыс. ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял шестую строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. Выше него в списке по количеству выданных за указанный период новых кредитных карт расположились Москва (159,4 тыс. ед.), Московская область (121,7 тыс. ед.), Краснодарский край (87,4 тыс. ед.), Санкт-Петербург (80,2 тыс. ед.), а также Ростовская область (78 тыс. ед.).



При этом сильнее всего за месяц выросло число выданных кредитных карт в ХМАО (на 7,7%), Москве (на 6,9%), Ленинградской (на 6,5%), Ростовской (на 6,5%) и Тюменской (на 6%) областях.



В целом по стране в марте текущего года было выдано 2,27 млн кредитных карт. Это на 3,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (в феврале — 2,2 млн ед.).