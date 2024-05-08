Екатеринбург в числе самых «высотных» городов

Екатеринбург занимает третье место среди городов РФ по высотности строящегося жилья, следует из обзора сервиса «Циан.Аналитика». Средняя этажность новостроек в уральской столице в 2024 году составляет 22,3 этажа. Лидируют по этому показателю Москва (24,1 этажа) и Ростов-на-Дону (22,5 этажа). Все остальные российские города находятся позади Екатеринбурга. В топ-5 рейтинга также попали Владивосток (21,5 этажа) и Самара (21,4 этажа).
Аналитики отмечают, что за последние пять лет средняя этажность екатеринбургских новостроек выросла на 1,1 этажа. В среднем по стране этот индикатор почти не изменился. Колебания шли в узком диапазоне от 18,3 до 18,9 этажа.
«Дальнейшее наращивание высотности проектов уперлось в градостроительные и технологические ограничения. Строительство корпусов выше 25 этажей требует выполнения дополнительных строительных требований, привлечения подрядчиков, обладающих опытом реализации таких проектов, наличия оборудования для пожаротушения таких зданий в регионе», — отмечают эксперты «Циан.Аналитики».
Несмотря на это в Екатеринбурге реализуется достаточно много девелоперских проектов с высотой более 25 этажей. Доля небоскребов в структуре предложения на городском рынке новостроек сейчас составляет 28%. По этому показателю Екатеринбург также занимает третье место, уступая только Москве (34%) и Уфе (33%).
Большое число высотных проектов в уральской столице объясняется спецификой развития города. Екатеринбург — самый «компактный» город-миллионник России. Соответственно, здесь не так много свободных земельных участков под жилищное строительство. При этом Екатеринбург является важным экономическим, торговым, промышленным центром. Поэтому в городе огромный спрос на покупку жилья, в том числе со стороны мигрантов. Чтобы его удовлетворить и повысить прибыльность своих проектов, застройщики, как правило, ориентируются именно на высотное строительство.
«Недостаток удобных земельных участков в большинстве крупнейших городов заставляет застройщиков стремиться максимизировать этажность своих проектов. Отчасти это сдерживает рост цен (строить больше этажей дешевле, чем осваивать больше пятен застройки), но одновременно и приводит к формированию микрорайонов со сверхвысокой плотностью, недостатком парковочных мест и объектов социальной инфраструктуры», — полагает эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина.
Ранее основатель «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова рассказывала
, что застройщики при возведении высоток внимательно изучают спрос в конкретной локации.
«Высотные дома строят в первую очередь для того, чтобы наиболее эффективно использовать земельный участок под застройку. Также обязательно учитываются спрос и другие показатели для расчета экономической целесообразности постройки многоэтажного здания», — сказала И. Доброхотова.
Руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков отмечал
, что екатеринбуржцы активно покупают квартиры в высотных домах.
«Екатеринбург действительно достаточно давно входит в число городов с большой долей высотной застройки. В последние годы девелоперы продолжали смещать предложение в сторону более высотных проектов. Происходило это как в центральных районах, так и на удаленных территориях. Специфика компактного города, девелоперские традиции и лояльное отношение к таким проектам со стороны покупателей — базовые условия для сохранения этой особенности», — заявил М. Хорьков.
Эксперты также отмечают, что многие жители и гости Екатеринбурга вынуждены приобретать квартиры в высотных домах из-за острой нехватки в городе малоэтажных проектов. По последним данным «Циана», доля объектов высотой до пяти этажей составляет всего 4%, от шести до 12 этажей — 9%. В этой ситуации покупатели, которые хотят жить в малоэтажном доме, часто не могут подобрать нужный вариант в конкретной локации.