Екатеринбург стал лидером рейтинга городов с самыми высокими новостройками

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. По итогам апреля 2023 года в Екатеринбурге насчитывается 1 тыс. 328 супермаркетов ...04.09.2020 Екатеринбург занимает четвертое место в рейтинге городов-миллионников по дороговизне жилья
Екатеринбург занимает четвертое место в рейтинге городов-миллионников РФ по дороговизне жилья на вторичном рынке. По ...04.09.2020 Екатеринбург занимает четвертое место в рейтинге городов-миллионников по дороговизне жилья
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2020. Екатеринбург занимает четвертое место в рейтинге городов-миллионников РФ по дороговизне ...26.05.2020 Интерес жителей Екатеринбурга к курсам повышения квалификации вырос на 80%
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2020. В Екатеринбурге количество поисковых запросов пользователей 2ГИС, связанных с курсами ...23.10.2018 Екатеринбург занял четвертое место среди городов-миллионников по доступности детской инфраструктуры
УрБК, Москва, 23.10.2018. Екатеринбург занял четвертое место среди городов-миллионников по качеству и доступности ...