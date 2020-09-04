УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. В новостройках Екатеринбурга средняя максимальная высотность составляет 23,8 этажа. По ...

Екатеринбург стал лидером рейтинга городов с самыми высокими новостройками

Екатеринбург занимает четвертое место в рейтинге городов-миллионников по дороговизне жилья

Екатеринбург занимает четвертое место в рейтинге городов-миллионников РФ по дороговизне жилья на вторичном рынке. По ...