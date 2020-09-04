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Вчера, 15:01

Екатеринбург стал лидером рейтинга городов с самыми высокими новостройками

В новостройках Екатеринбурга средняя максимальная высотность составляет 23,8 этажа. По этому показателю уральская столица занимает первое место среди российских городов-миллионников, сообщает газета «Известия» на основе данных bnMAP.pro и «БЕСТ-Новострой».

Второе место заняла Уфа с результатом 22,9 этажа, третье — Москва с 22,8 этажа. Столица России уступила первые два места из-за того, что помимо высоток на первичном рынке города представлено много небольших объектов. Наименьший показатель среди городов-миллионников отмечен в Санкт-Петербурге — 13,1 этажа.

«Высотные дома строят в первую очередь для того, чтобы наиболее эффективно использовать земельный участок под застройку. Также обязательно учитываются спрос и другие показатели для расчета экономической целесообразности постройки многоэтажного здания», — прокомментировала основатель «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.
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