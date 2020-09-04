Екатеринбург стал лидером рейтинга городов с самыми высокими новостройками

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. В новостройках Екатеринбурга средняя максимальная высотность составляет 23,8 этажа. По ...04.09.2020 Екатеринбург занимает четвертое место в рейтинге городов-миллионников по дороговизне жилья
Екатеринбург занимает четвертое место в рейтинге городов-миллионников РФ по дороговизне жилья на вторичном рынке. По ...04.09.2020 Екатеринбург занимает четвертое место в рейтинге городов-миллионников по дороговизне жилья
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2020. Екатеринбург занимает четвертое место в рейтинге городов-миллионников РФ по дороговизне ...23.10.2018 Екатеринбург занял четвертое место среди городов-миллионников по доступности детской инфраструктуры
УрБК, Москва, 23.10.2018. Екатеринбург занял четвертое место среди городов-миллионников по качеству и доступности ...13.03.2018 Свердловская область заняла третье место в рейтинге регионов с самыми высокими новостройками
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2018. По итогам февраля 2018 года средняя этажность строящихся многоквартирных домов в ...