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Вчера, 17:43

У 20 из топ-50 российских банков зафиксировано снижение прибыли в I квартале 2024 года

УрБК, Москва, 16.05.2024. В январе-марте 2024 года 20 российских банков, входящих в топ-50 по стране, показали значительное снижение прибыли, пишет «Коммерсантъ».

«Несмотря на то что чистая прибыль банковского сектора по итогам I квартала осталась фактически на уровне прошлого года (символический рост на 2%, до 899 млрд руб.), многие крупные банки ухудшили финансовые результаты, следует из их квартальной отчетности. Так, среди топ-50 крупнейших банков около 20 кредитных организаций показали снижение прибыли, в ряде случаев она упала в несколько раз», — пишет издание.

К примеру, Почта-банк показал падение в 31,2 раза, до 190 млн руб., банк «Зенит» — в 7,5 раза, до 174 млн руб., ХКФ-банк — в 5,5 раза, до 815 млн руб. Альфа-банк снизил прибыль более чем втрое, до 8,5 млрд руб., ВТБ и Совкомбанк — в 2,8 раза, до 35,2 млрд руб. и 11,4 млрд руб. соответственно.

В банках объясняют динамику реализацией процентного риска из-за роста ставок, падением маржинального бизнеса в результате санкций, а также консервативным подходом к резервированию и более высокими расходами по налогу на прибыль.

Ранее УрБК писал о том, что в 2024 году чистая прибыль российских банков может составить от 3,1 трлн руб. до 3,5 трлн руб. Эти показатели будут близки к цифрам 2023 года.
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