У 20 из топ-50 российских банков зафиксировано снижение прибыли в I квартале 2024 года

Материалы по теме

Чистая прибыль российских банков в 2024 году может достигнуть 3,5 трлн рублей

УрБК, Москва, 09.04.2024. В 2024 году чистая прибыль российских банков может составить от 3,1 трлн руб. до 3,5 трлн ...

Прибыль российских банков в 2024 году может составить 2,3-2,8 трлн рублей

УрБК, Москва, 30.01.2024. Прибыль российских банков в 2024 году может составить от 2,3 до 2,8 трлн руб. Такой прогноз ...

В ЦБ спрогнозировали прибыль российских банков в 2024 году на уровне 2 трлн рублей

В 2024 году прибыль российских банков может составить более 2 трлн руб., что на 40% меньше ожидаемой прибыли по итогам ...

В ЦБ спрогнозировали прибыль российских банков в 2024 году на уровне 2 трлн рублей

УрБК, Москва, 25.12.2023. В 2024 году прибыль российских банков может составить более 2 трлн руб., что на 40% меньше ...

ЦБ прогнозирует снижение прибыли российских банков в 3,5 раза

Центральный банк России в 2015 году ожидает снижение прибыли банковского сектора до 100-200 млрд руб., что в 3,5 раза ...