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Полгода после моратория

Полгода после мораторияПортал «Федресурс» представил данные о динамике банкротств в России и регионах, включая Свердловскую область, в I квартале 2023 года. Число корпоративных банкротств на Среднем Урале и по стране снизилось относительно аналогичного периода прошлого года. Это объясняется отложенным эффектом действовавшего с апреля по октябрь моратория, длительностью процедуры и качеством займов. Среди ИП и физических лиц наблюдается рост количества банкротств, и мнения экспертов о дальнейшей динамике разделились.

Эхо моратория

По итогам января-марта 2023 года в Свердловской области число банкротств юридических лиц снизилось на 61,5% — с 91 до 35. Этот показатель соответствует общероссийским тенденциям: в среднем по стране подобных процедур стало меньше на 46,2% — 1 тыс. 368. При этом уровень намерений кредиторов обратиться в суд вырос на 7,3%.

Напомним, что с апреля по октябрь 2022 года в России действовал мораторий на банкротство по заявлениям, подаваемым кредиторами.

«В начале 2023 года мы увидели отложенный эффект полугодового моратория прошлого года, когда не стартовали новые дела о банкротстве. С учетом того, что количество наблюдений вернулось к уровню начала 2022 года, думаю, и число конкурсных производств скоро подтянется до значений того периода, 700-900 в месяц», — прокомментировал руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин.

«Отложенный эффект» вызван длительностью процедуры, способной занять месяцы. То есть по искам, поданным в октябре-декабре после отмены моратория, в основном еще нет окончательного решения. Поэтому в I квартале по большей части шли конкурсные производства по делам о банкротстве, возбужденным еще до моратория.

Старший партнер юридической компании INTELLECT Роман Речкин отметил, что в конце 2022 — начале 2023 года ожидался рост банкротств организаций. Но этого не произошло по двум причинам. Первая — отсутствие резкого роста просрочки корпоративных заемщиков по банковским кредитам.

«ЦБ РФ в аналитическом обзоре банковского сектора за 2022 год указал: «Качество кредитов ожидаемо ухудшилось, но осталось приемлемым с учетом созданных резервов». Банки — основные кредиторы в большинстве дел о банкротстве. Сохранение платежной дисциплины заемщиков позволило банкам обойтись без банкротств. Также необходимо учитывать, что количество выданных кредитов заметно снижалось в 2020 (пандемийном) и в 2021 (постпандемийном) годах. Требования банков к заемщикам ужесточались, следствием этого и стало снижение количества дефолтов по кредитам в 2022 и в начале 2023 года», — пояснил эксперт.

Вторая причина — общее состояние экономики на фоне общей неопределенности, добавил юрист. В условиях дефицита бюджета и санкций у бизнеса отсутствует уверенность в завтрашнем дне. В итоге большинство кредиторов сосредоточены на выживании своего бизнеса, а не взыскании долгов.

Однако, согласно «Федресурсу», в структуре исков по сравнению с I кварталом 2022 года выросла доля инициированных кредиторами процедур — с 68,9% до 81,3%. Доля ФНС в качестве заявителя снизилась с 23,3% до 9%. Банкротства по инициативе должников происходили в 9,5% случаев против 7,3% в прошлом году.

Рост банкротств физлиц

В сфере судебных банкротств граждан наблюдается рост показателей: в Свердловской области число процедур выросло с 2 тыс. 271 до 2 тыс. 776 (плюс 22,2%), в среднем по стране — с 54 тыс. 180 до 76 тыс. (плюс 40,3%). Обычно граждане сами инициируют этот процесс — в 96,7% случаев. На конкурсных кредиторов приходится 2,9% заявлений, на ФНС России — 0,5%.

«Темпы роста банкротств граждан стабилизировались и в ближайшее время вряд ли ускорятся, поскольку эффект новизны процедуры уже себя исчерпал, а экономические факторы не столь изменчивы, чтобы повлиять на динамику. К примеру, реальные располагаемые доходы населения в 2022 году снизились на 1% после роста на 3,2% в 2021 году, по данным Росстата», — предполагает А. Юхнин.

Однако Р. Речкин придерживается мнения, что число банкротств физических лиц будет расти. При отсутствии новых экономических потрясений этот процесс будет идти плавно, при значительном ухудшении ситуации — более резко.

«На мой взгляд, рост банкротства физлиц связан с падением реальных располагаемых доходов граждан, доказательством чего является объективный показатель — падение оборота розничной торговли. По данным Росстата, оборот розницы уменьшился по итогам 2022 года на 6,7%. Причем это «средняя температура по больнице», эта цифра более-менее актуальна для продуктовой розницы, падение оборота непродуктовой торговли гораздо больше. У людей просто стало заметно меньше денег, настолько, что они стали покупать меньше — даже продуктов. Деньги нужно где-то брать, поэтому следствием уменьшения доходов является рост количества кредитов: более чем у половины заемщиков в стране — два и более кредита, причем у 10% заемщиков — три кредита, а количество заемщиков, которым выдано пять и более займов, увеличилось до 7%», — объяснил эксперт.

Следует отметить, что процедура банкротства физических лиц остается востребованной у граждан. Поэтому снижение показателей в текущих экономических условиях маловероятно, а стагнация или рост зависят от того, произойдут ли новые потрясения. В отношении корпоративных банкротств можно предположить, что в дальнейшем произойдет рост, когда будут приниматься решения по заявлениям, поданным в IV квартале 2022 года. Но если предположение о повышении качества платежной дисциплины и кредитных портфелей верно, то, скорее всего, взрывного роста банкротств организаций не будет.

Фото предоставлено сайтом morguefile.com (holder)

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