Число корпоративных банкротств в Свердловской области за год снизилось на 61,5%

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. Число корпоративных банкротств в Свердловской области в I квартале 2023 года снизилось на 61,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 91 до 35. Об этом говорится в исследовании «Федресурса».
Схожие тенденции наблюдаются по всей России: в среднем по стране количество банкротств компаний за год сократилось на 46,2%, до 1 тыс. 368. Но число намерений кредиторов обратиться в суд выросло на 7,3%.
«В начале 2023 года мы увидели отложенный эффект полугодового моратория прошлого года, когда не стартовали новые дела о банкротстве. С учетом того, что количество наблюдений вернулось к уровню начала 2022 года, думаю, и число конкурсных производств скоро подтянется до значений того периода, 700-900 в месяц», — прокомментировал руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин.
Напомним, что с апреля по октябрь 2022 года в России действовал мораторий на банкротство по заявлениям, подаваемым кредиторами. «Отложенный эффект» связан с длительностью процедуры, которая может растянуться на несколько месяцев. Поэтому решения по поданным в IV квартале заявлениям по большей части еще не приняты. В статистику попали банкротства, инициированные еще до моратория.
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