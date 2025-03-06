Число внесудебных банкротств в Свердловской области за год выросло в 4,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2025. В Свердловской области количество внесудебных банкротств за 2024 год выросло в 4,5 раза ...06.03.2025 Число корпоративных банкротств в РФ за год выросло на 16%
УрБК, Москва, 06.03.2025. Число банкротств юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств в России за 2024 год ...15.04.2024 Количество внесудебных банкротств в России выросло в пять раз в I квартале 2024 года
Количество россиян, воспользовавшихся упрощенной процедурой внесудебного банкротства через МФЦ, в I квартале 2024 года ...15.04.2024 Количество внесудебных банкротств в России выросло в пять раз в I квартале 2024 года
УрБК, Москва, 15.04.2024. Количество россиян, воспользовавшихся упрощенной процедурой внесудебного банкротства через ...18.04.2023 Число банкротств физлиц в Свердловской области в I квартале выросло на 22%
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Число банкротств физических лиц в Свердловской области в I квартале 2023 года выросло ...