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Сегодня, 14:54

Число внесудебных банкротств в Свердловской области за год выросло в 4,5 раза

В Свердловской области количество внесудебных банкротств за 2024 год выросло в 4,5 раза по сравнению с предыдущим годом (2 тыс. 324 против 539 человек), говорится в материалах Федресурса.

По суду банкротами в 2024 году были признаны 15 тыс. 633 жителя области, что на 20,9% больше, чем в предыдущем году. Количество корпоративных банкротств в регионе за год сократилось на 8,1%, до 215 случаев.

В целом по России за 2024 год было опубликовано 55 тыс. 652 сообщения о возбуждении внесудебной процедуры банкротства против 15 тыс. 892 в 2023 году. Рост внесудебных банкротств связан с упрощением процедуры и увеличением ее доступности для граждан.

Количество судебных банкротств физических лиц в стране в 2024 году составило 431 тыс. 942 против 349 тыс. 605 в 2023 году. Темпы роста судебных банкротств несколько замедлились, в том числе, из-за растущей популярности бесплатной внесудебной процедуры.

Общее количество корпоративных банкротств по стране за год составило 8 тыс. 570, что меньше, чем за всю историю наблюдений, за исключением 2023 года (7 тыс. 395). По словам руководителя Федресурса Алексея Юхнина, это свидетельствует о снижении интереса кредиторов к ликвидационным процедурам.
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