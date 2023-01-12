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12.01.2023

В 2022 году число банкротств юридических лиц в России снизилось на 12,2%

УрБК, Москва, 12.01.2023. В 2022 году банкротами были признаны 9 тыс. юридических лиц, что на 12,2% меньше, чем в 2021 году. Главной причиной такой динамики стал действующий с 1 апреля по 1 октября 2022 года мораторий на банкротство, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Федресурса.

Мнения экспертов о том, как себя поведет динамика банкротств разошлись. Старший юрист BGP Litigation Владимир Клименко указывает на то, что в последнем квартале года количество публикаций о намерении кредиторов обанкротить должников выросло в 1,6 раза относительно IV квартала 2021 года. На основе такого отложенного спроса он предполагает, что без моратория количество банкротств в 2022 году превысило был результат предшествующего.

Однако глава Федресурса Алексей Юхнин считает, что этот отложенный спрос быстро себя исчерпал и значительного увеличения банкротств не будет. В «Сбербанке» тоже не ожидают в 2023 году роста корпоративных банкротств.

Также эксперты отмечают, что подача заявлений, процедура, наблюдение за процессом банкротства занимают в совокупности больше пяти месяцев, после чего компанию могут признать банкротом и объявить конкурсное производство. В итоге такие должники попадут в статистику весной-летом. Тогда и будет видно увеличение числа банкротств.

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