Число внесудебных банкротств в Свердловской области за год выросло в 4,5 раза

УрБК, Москва, 06.03.2025. Число банкротств юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств в России за 2024 год ...15.04.2024 Количество внесудебных банкротств в России выросло в пять раз в I квартале 2024 года
Количество россиян, воспользовавшихся упрощенной процедурой внесудебного банкротства через МФЦ, в I квартале 2024 года ...15.04.2024 Количество внесудебных банкротств в России выросло в пять раз в I квартале 2024 года
УрБК, Москва, 15.04.2024. Количество россиян, воспользовавшихся упрощенной процедурой внесудебного банкротства через ...18.04.2023 Число банкротств физлиц в Свердловской области в I квартале выросло на 22%
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Число банкротств физических лиц в Свердловской области в I квартале 2023 года выросло ...15.01.2021 Число банкротств физлиц в России в 2020 году увеличилось на 70%
По итогам 2020 года количество банкротств граждан увеличилось более чем на 70%, тогда как число банкротств юридических ...