Число внесудебных банкротств в Свердловской области за год выросло в 4,5 раза

УрБК, Москва, 06.03.2025. Число банкротств юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств в России за 2024 год ...

Число корпоративных банкротств в РФ за год выросло на 16%

Количество внесудебных банкротств в России выросло в пять раз в I квартале 2024 года

Количество россиян, воспользовавшихся упрощенной процедурой внесудебного банкротства через МФЦ, в I квартале 2024 года ...