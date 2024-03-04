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Чистая прибыль российских банков в 2024 году может достигнуть 3,5 трлн рублей

УрБК, Москва, 09.04.2024. В 2024 году чистая прибыль российских банков может составить от 3,1 трлн руб. до 3,5 трлн руб. Эти показатели будут близки к цифрам 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы рейтингового агентства НКР.

«Чистая прибыль в 2024 году может составить от 3,1 трлн руб. до 3,5 трлн руб. Банки могут повторить рекорд прошлого года в размере 3,3 трлн руб., несмотря на ожидаемое снижение чистой процентной маржи и рост стоимости риска. Данный результат будет достигнут в случае отсутствия негативного влияния нестабильных составляющих прибыли, таких как переоценка валюты или ценных бумаг», — говорится в сообщении.

Также в материалах агентства отмечается, что основные кредитные сегменты замедлят подъем из-за роста кредитных ставок и эффекта высокой базы. Однако ожидается, что портфели всех сегментов увеличатся, драйверами будут ипотечные и корпоративные кредиты. Годовой объем ипотеки может вырасти до 6,4 трлн руб. благодаря льготным программам. При этом ожидается и увеличение вкладов населения, объем которых может повыситься на 18-22%, а ставки по ним — до 14,5%.
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