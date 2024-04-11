На Среднем Урале свекла за неделю подорожала на 10%

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На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала свекла

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. С 1 по 8 апреля 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала свекла

С 12 по 19 февраля 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свеклу (на 7,99%, до 41,3 руб. ...

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала свекла

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. С 12 по 19 февраля 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...

На Среднем Урале вторую неделю подряд сильнее всего дорожает картофель

С 3 по 10 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 10,15%, до 50,39 руб. за кг), ...

На Среднем Урале вторую неделю подряд сильнее всего дорожает картофель

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. С 3 по 10 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на ...