На Среднем Урале свекла за неделю подорожала на 6%

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. С 15 по 22 апреля 2024 года в Свердловской области значительнее всего снова выросли цены на свеклу (на 6,83%, до 57,22 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



Отметим, что с 8 по 15 апреля свекла в регионе подорожала на 4,61%, до 53,56 руб. за кг.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на морковь (на 3,21%, до 56,44 руб. за кг), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 1,71%, до 93,14 руб. за кг), маргарин (на 1,3%, до 263,72 руб. за кг), консервы фруктово-ягодные для детского питания (на 1,25%, до 513,51руб. за кг) и печенье (на 1,2%, до 257,18 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 5,78%, до 184,18 руб. за кг).