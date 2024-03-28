На Среднем Урале свекла за неделю подорожала на 6%

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. С 18 по 25 марта 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...22.02.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала свекла
С 12 по 19 февраля 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свеклу (на 7,99%, до 41,3 руб. ...22.02.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала свекла
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. С 12 по 19 февраля 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...18.08.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала мороженая неразделанная рыба
С 8 по 15 августа 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на мороженую неразделанную рыбу (на ...18.08.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала мороженая неразделанная рыба
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2022. С 8 по 15 августа 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...