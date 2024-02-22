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Сегодня, 15:02

На Среднем Урале свекла за неделю подорожала на 10%

С 22 апреля по 2 мая в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свеклу (на 10,6%, до 63,23 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

Отметим, что свекла в регионе дорожает несколько недель подряд. Так, с 15 по 22 апреля ее стоимость выросла на 6,38%, до 57,22 руб. за кг.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на капусту (на 5,39%, до 42,05 руб. за кг), морковь (на 3,14%, до 58,21 руб. за кг), картофель (на 2,75%, до 25,27 руб. за кг), яблоки (на 2,4%, до 146,1 руб. за кг), байховый черный чай (на 2,36%, до 1 тыс. 259,45 руб. за кг), а также на бананы (на 1,67%, до 171,17 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 11,7%, до 162,55 руб. за кг) и вареную колбасу (на 3,12%, до 516,64 руб. за кг).
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Сегодня, 15:02 На Среднем Урале свекла за неделю подорожала на 10%

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