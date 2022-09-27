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«Россети Урал» предварительно оценили ущерб от снегопадов в Свердловской области в 50 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. Прошедшие 4-5 мая на территории Свердловской области снегопады повредили около 1 тыс. 140 км линий электропередачи. Ущерб от непогоды электросетевому комплексу «Россети Урал» составил около 50 млн руб., сообщает пресс-служба компании.

«Энергетики в итоге выявили более 2 тыс. упавших на электросетевые объекты деревьев, а также почти 300 обрывов проводов. Специалисты провели дополнительный осмотр почти 1,5 тыс. километров линий различного класса напряжения в наиболее пострадавших городских округах. По предварительным оценкам, ущерб электросетевому комплексу «Россети Урал» составил порядка 50 млн рублей», — говорится в сообщении.

Всего «Россети Урал» зафиксировали около 1,5 тыс. обращений от клиентов. В пик непогоды без электроснабжения находилось около 70 тыс. свердловчан. Последствия аварий устраняли 500 специалистов.

Напомним, что 4-5 мая 2024 года на Средний Урал обрушились сильные снегопады. В частности, в Екатеринбурге за выходные выпало 96% месячной нормы осадков. Днем 6 мая электроснабжение было восстановлено уже в 146 населенных пунктах региона. 7 мая Минэнерго РФ отчиталось о том, что все последствия аварий на Среднем Урале были устранены.
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