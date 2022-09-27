«Россети Урал» предварительно оценили ущерб от снегопадов в Свердловской области в 50 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. Все аварии на свердловских линиях электроснабжения, вызванные непогодой, были ...27.09.2022 Специалисты «Свердловэнерго» полностью восстановили энергоснабжение в регионе после непогоды
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Энергетики «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили аварийно-восстановительные ...26.09.2022 Сотрудники «Россети Урал» — «Свердловэнерго» переведены на особый режим работы из-за непогоды
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. «Россети Урал» — «Свердловэнерго» фиксируют среди своих потребителей локальные ...24.02.2021 «Россети Урал» стянули в Челябинскую область дополнительные силы для ликвидации последствий непогоды
УрБК, Челябинск, 24.02.2021. Для ликвидации последствий непогоды компания «Россети Урал» стягивает в Челябинскую ...03.08.2020 Специалисты «Россети Урал» восстановили электроснабжение в пострадавших районах Челябинской области
УрБК, Челябинск, 03.08.2020. Специалисты «Россети Урал» — «Челябэнерго» восстановили электроснабжение на территориях ...