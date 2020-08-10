Электроснабжение после снежной бури восстановили в 146 свердловских населенных пунктах

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. После снегопада, накрывшего Свердловскую область 4-5 мая 2024 года, электроснабжение в настоящее время функционирует в штатном режиме в 146 населенных пунктах региона. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



В частности, аварии были устранены в Ачитском городском округе (ГО), Бисертском ГО, Невьянском ГО, Сысертском ГО, в городском округе Дегтярск, Нижнесергинском муниципальном районе, Красноуфимском ГО и в пригороде Екатеринбурга.



Аварийные работы продолжаются на распределительной электросетевой инфраструктуре в Первоуральске, Полевском и Ревде, а также в поселках Курганово и Кунгурка и в коттеджных поселках, расположенных в Новоалексеевском. На восстановлении электроснабжения населенных пунктов региона задействованы около 500 специалистов и 150 единиц техники «Облкоммунэнерго».



«Для временного электроснабжения первоочередных объектов жизнеобеспечения было задействовано 15 резервных источников питания. Дополнительно для усиления привлечены бригады ПАО «Россети» из Республики Башкортостан, Челябинской области и Пермского края. Кроме того, проводилась расчистка завалов и упавших деревьев — более 1,5 тыс. штук», — отметил свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.