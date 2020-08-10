Электроснабжение после снежной бури восстановили в 146 свердловских населенных пунктах

УрБК, Челябинск, 10.08.2020. Энергетики филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» за ночь восстановили электроснабжение ...03.08.2020 Специалисты «Россети Урал» восстановили электроснабжение в пострадавших районах Челябинской области
УрБК, Челябинск, 03.08.2020. Специалисты «Россети Урал» — «Челябэнерго» восстановили электроснабжение на территориях ...26.05.2020 Из-за урагана без электроснабжения в Свердловской области остаются 22,8 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2020. В Свердловской области к утру 26 мая без электроснабжения из-за урагана остаются 22,8 ...11.10.2018 В Сысертском городском округе из-за аварии было нарушено электроснабжение 20 населенных пунктов
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2018. В Сысертском городском округе из-за сильного ветра произошла авария на высоковольтной ...23.05.2018 В Свердловской области восстановили электроснабжение в 48 населенных пунктах
УрБК, Екатеринбург, 09.05.2018. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в 48 населенных пунктах Свердловской ...