Электроснабжение во всех населенных пунктах Среднего Урала полностью восстановлено

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. После снегопада, накрывшего Свердловскую область 4-5 мая 2024 года, электроснабжение в ...

Электроснабжение после снежной бури восстановили в 146 свердловских населенных пунктах

В Свердловской области восстановили электроснабжение в 48 населенных пунктах

На Дальнем Востоке без света остались 6 тыс. человек

В Хабаровском крае из-за прохождения циклона отключилось электроснабжение в ряде районов, без энергии остались более 6 ...