Электроснабжение во всех населенных пунктах Среднего Урала полностью восстановлено

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. После снегопада, накрывшего Свердловскую область 4-5 мая 2024 года, электроснабжение в ...03.08.2020 Специалисты «Россети Урал» восстановили электроснабжение в пострадавших районах Челябинской области
УрБК, Челябинск, 03.08.2020. Специалисты «Россети Урал» — «Челябэнерго» восстановили электроснабжение на территориях ...23.05.2018 В Свердловской области восстановили электроснабжение в 48 населенных пунктах
УрБК, Екатеринбург, 09.05.2018. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в 48 населенных пунктах Свердловской ...02.10.2017 На Дальнем Востоке без света остались 6 тыс. человек
В Хабаровском крае из-за прохождения циклона отключилось электроснабжение в ряде районов, без энергии остались более 6 ...12.08.2014 Энергоснабжение пострадавших от грозы населенных пунктов Свердловской области полностью восстановлено
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2014. Электроснабжение потребителей Свердловской области, прерванное накануне грозой, ...