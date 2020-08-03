УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:04

Электроснабжение во всех населенных пунктах Среднего Урала полностью восстановлено

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. Все аварии на свердловских линиях электроснабжения, вызванные непогодой, были ликвидированы, сообщает официальный Telegram-канал Минэнерго РФ.

«Энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей в Свердловской области, которое было нарушено из-за непогоды», — говорится в сообщении министерства.

Напомним, что 4-5 мая 2024 года на Средний Урал обрушились сильные снегопады. В частности, в Екатеринбурге за выходные выпало 96% месячной нормы осадков.

Днем 6 мая электроснабжение было восстановлено уже в 146 населенных пунктах региона.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 14:24 Электроснабжение после снежной бури восстановили в 146 свердловских населенных пунктах

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. После снегопада, накрывшего Свердловскую область 4-5 мая 2024 года, электроснабжение в ...

03.08.2020 Специалисты «Россети Урал» восстановили электроснабжение в пострадавших районах Челябинской области

УрБК, Челябинск, 03.08.2020. Специалисты «Россети Урал» — «Челябэнерго» восстановили электроснабжение на территориях ...

23.05.2018 В Свердловской области восстановили электроснабжение в 48 населенных пунктах

УрБК, Екатеринбург, 09.05.2018. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в 48 населенных пунктах Свердловской ...

02.10.2017 На Дальнем Востоке без света остались 6 тыс. человек

В Хабаровском крае из-за прохождения циклона отключилось электроснабжение в ряде районов, без энергии остались более 6 ...

12.08.2014 Энергоснабжение пострадавших от грозы населенных пунктов Свердловской области полностью восстановлено

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2014. Электроснабжение потребителей Свердловской области, прерванное накануне грозой, ...

Популярные новости
26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя08.04.2024Валерий Ананьев: В 2024 году мы продолжим развивать новые проекты и увеличивать земельный банк09.04.2024Антон Переславцев: Мы несем перед собственниками ответственность за их дома10.04.2024Миры Дюрера
Архив новостей
Май 2024 (132)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18