УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:44

В Екатеринбурге за 4 и 5 мая выпало 96% месячной нормы осадков

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. В Екатеринбурге за выходные, 4 и 5 мая, выпало 96% месячной нормы осадков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«За прошедшие выходные на город обрушилась почти месячная норма осадков — 47 мм осадков (при норме — 49 мм). Ситуация осложнилась сильными порывами ветра. Только в Чкаловском районе упало более 100 деревьев. На выходных коммунальщики отработали хорошо — оперативно вышли на очистку снега и уборку опавших ветвей», — рассказал на совещании в понедельник утром заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

Он также добавил, что за выходные сотрудники коммунальных служб вывезли на полигоны 2,5 тыс. т снега. Однако синоптики прогнозируют возвращение непогоды, поэтому ликвидация ее последствий в городе будет продолжена.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.12.2023 В Свердловской области за полтора дня выпало до 100% месячной нормы осадков

В большинстве районов Свердловской области за последние 36 часов выпало 60-100% месячной нормы осадков. Об этом ...

27.12.2023 В Свердловской области за полтора дня выпало до 100% месячной нормы осадков

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. В большинстве районов Свердловской области за последние 36 часов выпало 60-100% ...

30.01.2023 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выведут 424 рабочих и 192 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 192 единицы ...

14.02.2022 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выйдут 384 рабочих и 216 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2021. По данным синоптиков, за прошедшие выходные в Екатеринбурге выпало 15,6 мм осадков, что ...

16.08.2016 В Москве за сутки выпала месячная норма осадков

В Москве за сутки выпало 120% месячной нормы осадков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометеобюро Москвы ...

Популярные новости
26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя08.04.2024Валерий Ананьев: В 2024 году мы продолжим развивать новые проекты и увеличивать земельный банк09.04.2024Антон Переславцев: Мы несем перед собственниками ответственность за их дома10.04.2024Миры Дюрера
Архив новостей
Май 2024 (132)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18