В Екатеринбурге за 4 и 5 мая выпало 96% месячной нормы осадков

В большинстве районов Свердловской области за последние 36 часов выпало 60-100% месячной нормы осадков. Об этом ...27.12.2023 В Свердловской области за полтора дня выпало до 100% месячной нормы осадков
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. В большинстве районов Свердловской области за последние 36 часов выпало 60-100% ...30.01.2023 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выведут 424 рабочих и 192 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 192 единицы ...14.02.2022 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выйдут 384 рабочих и 216 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2021. По данным синоптиков, за прошедшие выходные в Екатеринбурге выпало 15,6 мм осадков, что ...16.08.2016 В Москве за сутки выпала месячная норма осадков
В Москве за сутки выпало 120% месячной нормы осадков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометеобюро Москвы ...