В Екатеринбурге за 4 и 5 мая выпало 96% месячной нормы осадков

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. В Екатеринбурге за выходные, 4 и 5 мая, выпало 96% месячной нормы осадков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



«За прошедшие выходные на город обрушилась почти месячная норма осадков — 47 мм осадков (при норме — 49 мм). Ситуация осложнилась сильными порывами ветра. Только в Чкаловском районе упало более 100 деревьев. На выходных коммунальщики отработали хорошо — оперативно вышли на очистку снега и уборку опавших ветвей», — рассказал на совещании в понедельник утром заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.



Он также добавил, что за выходные сотрудники коммунальных служб вывезли на полигоны 2,5 тыс. т снега. Однако синоптики прогнозируют возвращение непогоды, поэтому ликвидация ее последствий в городе будет продолжена.