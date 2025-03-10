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Вчера, 12:55

В Екатеринбурге за три дня выпало 75% месячной нормы осадков

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2025. С 9 по 11 марта в Екатеринбурге выпало 75% месячной нормы осадков, сообщает департамент информполитики города со ссылкой на данные синоптиков.

Осадки составили 12 мм водного столба при месячной норме в марте 16 мм.

Заместитель директора департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Павел Зыков рассказал, что основные усилия городских коммунальщиков сейчас направлены на вывоз снега и предотвращение подтоплений.

«Сегодня днем, 1 марта, в уборке уральской столицы задействованы 390 дорожных рабочих и 186 единиц спецтехники, среди них 45 КДМ, 65 тракторов, 2 снегопогрузчика, 12 фронтальных погрузчиков, 34 самосвала, 8 грейдеров и другие», — говорится в сообщении.

За последние сутки коммунальщики вывезли на полигоны 2,7 тыс. т снега. Также они израсходовали 170 т противогололедных материалов (ПГМ) и более 3 т фракционного песка.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на этой неделе ожидается устойчивая оттепель. Со среды по воскресенье температура воздуха днем повысится до плюс 4-6 градусов. Как отмечали синоптики, март в этом году теплее, чем обычно. Средняя температура составляет минус 5,5, что на 1,3 градуса выше нормы.
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