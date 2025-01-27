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Коммунальные службы вывезли из Екатеринбурга почти 3 тыс. тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2025. Сегодня дна уборку улиц от снега вышли 180 единиц спецтехники. Об этом сообщает департамент информполитики города.

«Учитывая продолжительность осадков, предусмотрено усиление работы дорожно-эксплуатационных учреждений на ближайшие дни. Основной акцент — на обеспечение бесперебойного движения общественного транспорта. И, конечно, не забываем про пешеходов. На тротуары выйдет подметально-уборочная техника, будут проводиться сметание снега и последующая обработка противогололедными материалами. Также дорожные рабочие очистят покрытие у пешеходных переходов и у остановок общественного транспорта», — рассказал заместитель директора департамента благоустройства Павел Зыков.

Отмечается, что за минувшую ночь коммунальщики вывезли из Екатеринбурга около 550 т снега. Также они использовали более 180 т противогололедных материалов и фракционного песка.

В выходные в уборке улиц и тротуаров Екатеринбурга было задействовано 870 рабочих и 412 единиц техники. На полигоны было отправлено 2 тыс. 417 т снега, а для обработки дорог и пешеходных дорожек от наледи было использовано 563 т противогололедных материалов и фракционного песка.
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