Коммунальные службы вывезли из Екатеринбурга почти 3 тыс. тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышли 331 рабочий и 166 единиц техники. В их числе ...20.01.2025 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышли 347 рабочих и 170 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вышли 347 дорожных рабочих и 170 единицы ...09.01.2025 За новогодние праздники рабочие вывезли с улиц Екатеринбурга 70 тонн снега
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Около 70 т снега вывезли рабочие с улиц Екатеринбурга во время новогодних праздников. ...29.01.2024 С улиц Екатеринбурга в выходные вывезли более 15 тыс. тонн снега
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. С улиц Екатеринбурга в минувшие выходные вывезли свыше 15 тыс. т снега, сообщает ...21.12.2021 На уборку улиц Екатеринбурга от снега вышли 400 коммунальщиков и 178 спецмашин
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2021. Уборка улиц Екатеринбурга от последствий снегопада продолжается в круглосуточном ...