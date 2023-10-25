УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:22

На уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня вышли 421 сотрудник коммунальной службы и 186 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада вывели 421 рабочего и 186 спецмашин. Глава города Алексей Орлов взял уборку улиц и дорог на особый контроль, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Градоначальник подчеркнул, что рабочие будут делать упор на уборку магистральных улиц, чтобы обеспечить движение общественного транспорта. Отметим, что в соответствии с установленным регламентом в первую очередь после окончания снегопада убираются улицы и дороги, где проходят маршруты общественного транспорта, расположены социальные объекты, а также мосты и путепроводы.

Дорожным рабочим рекомендовано для расчистки пешеходных зон максимально использовать необходимую технику. Кроме этого, по поручению главы города коммунальщики буду уделять особое внимание расчистке вручную остановочных комплексов, пешеходных переходов. Специалисты обработают противогололедными материалами подходы к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта.

В ночь с 22 на 23 ноября на улицах города действовало 208 единиц спецтехники и 96 дорожных рабочих. На полигоны вывезено более 2 тыс. т снега. Для обработки дорог и улиц города израсходовано более 123 тыс. т противогололедных материалов и песка.

По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится всю неделю.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.10.2023 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня вышло 386 дорожных рабочих и 163 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега и наледи было выведено 386 ...

21.02.2023 На уборку улиц Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня выйдут 447 рабочих и 206 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада будет ...

12.12.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга будет выведено 402 рабочих и 190 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада будет ...

14.11.2022 На уборку улиц Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня выйдет 385 рабочих и 167 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2022. Сегодня на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада будет выведено ...

21.12.2021 На уборку улиц Екатеринбурга от снега вышли 400 коммунальщиков и 178 спецмашин

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2021. Уборка улиц Екатеринбурга от последствий снегопада продолжается в круглосуточном ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке27.10.2023Пять шагов для Екатеринбурга
Архив новостей
Ноябрь 2023 (533)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18