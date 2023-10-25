На уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня вышли 421 сотрудник коммунальной службы и 186 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега и наледи было выведено 386 ...21.02.2023 На уборку улиц Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня выйдут 447 рабочих и 206 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада будет ...12.12.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга будет выведено 402 рабочих и 190 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада будет ...14.11.2022 На уборку улиц Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня выйдет 385 рабочих и 167 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2022. Сегодня на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада будет выведено ...21.12.2021 На уборку улиц Екатеринбурга от снега вышли 400 коммунальщиков и 178 спецмашин
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2021. Уборка улиц Екатеринбурга от последствий снегопада продолжается в круглосуточном ...