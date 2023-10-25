На уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня вышли 421 сотрудник коммунальной службы и 186 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада вывели 421 рабочего и 186 спецмашин. Глава города Алексей Орлов взял уборку улиц и дорог на особый контроль, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Градоначальник подчеркнул, что рабочие будут делать упор на уборку магистральных улиц, чтобы обеспечить движение общественного транспорта. Отметим, что в соответствии с установленным регламентом в первую очередь после окончания снегопада убираются улицы и дороги, где проходят маршруты общественного транспорта, расположены социальные объекты, а также мосты и путепроводы.



Дорожным рабочим рекомендовано для расчистки пешеходных зон максимально использовать необходимую технику. Кроме этого, по поручению главы города коммунальщики буду уделять особое внимание расчистке вручную остановочных комплексов, пешеходных переходов. Специалисты обработают противогололедными материалами подходы к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта.



В ночь с 22 на 23 ноября на улицах города действовало 208 единиц спецтехники и 96 дорожных рабочих. На полигоны вывезено более 2 тыс. т снега. Для обработки дорог и улиц города израсходовано более 123 тыс. т противогололедных материалов и песка.



По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится всю неделю.