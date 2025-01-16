Екатеринбургские коммунальщики оперативно устраняют последствия снегопада

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега и наледи вышли 379 дорожных ...15.01.2024 Для борьбы с гололедом коммунальные службы Екатеринбурга за прошедшие сутки использовали более 105 тонн фракционного песка
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. В Екатеринбурге коммунальные службы вывозят снег, чтобы минимизировать последствия ...19.12.2023 На улицы Екатеринбурга вышли 440 рабочих и 197 единиц спецтехники для предотвращения последствий предстоящей оттепели
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. В Екатеринбурге усиленными темпами вывозят снег, чтобы минимизировать последствия ...29.11.2023 В Екатеринбурге 104 рабочих и 252 машины спецтехники ликвидировали последствия ледяного дождя
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Минувшей ночью на улицы Екатеринбурга ликвидировать последствия ледяного дождя вышло ...17.01.2020 Коммунальные службы Екатеринбурга задействовали для уборки снега 186 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. Сегодня, 17 января, в Екатеринбурге на уборке снега задействовано 186 единиц ...