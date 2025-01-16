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16.01.2025

Екатеринбургские коммунальщики оперативно устраняют последствия снегопада

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. На оперативную уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня днем вышли 183 рабочих и 363 единицы техники, в том числе 34 комбинированные дорожные машины, 60 тракторов, 46 самосвалов, 11 грейдеров, четыре снегопогрузчика и девять фронтальных погрузчиков, сообщает пресс-служба городской администраций.

Для обработки улично-дорожной сети вчера днем и сегодня ночью было использовано 147 т противогололедных материалов и песка.

Ночью к работе было привлечено 60 рабочих и 186 единиц техники: 36 комбинированных дорожных машин, 33 трактора, 16 фронтальных погрузчиков, 63 самосвала, 16 грейдеров и другие машины.
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