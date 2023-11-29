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На улицы Екатеринбурга вышли 440 рабочих и 197 единиц спецтехники для предотвращения последствий предстоящей оттепели

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. В Екатеринбурге усиленными темпами вывозят снег, чтобы минимизировать последствия предстоящей оттепели, о которой предупредили в начале недели уральские синоптики. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Днем 19 декабря на улицы города вышли 440 рабочих, а также 22 комбинированные дорожные машины (КДМ), 40 тракторов, семь снегопогрузчиков, 17 грейдеров, 20 фронтальных погрузчиков, 73 самосвала и другие спецмашины.

Минувшей ночью город приводили в порядок 102 рабочих, а также 28 КДМ, 27 тракторов, 17 фронтальных погрузчиков, 130 самосвалов, 24 грейдера и другая техника.

На спецполигоны было отправлено более 6,5 тыс. т снега, использовано более 70 т противогололедного материала и 24,5 т фракционного песка.
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