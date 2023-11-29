На улицы Екатеринбурга вышли 440 рабочих и 197 единиц спецтехники для предотвращения последствий предстоящей оттепели

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Минувшей ночью на улицы Екатеринбурга ликвидировать последствия ледяного дождя вышло ...02.11.2021 В Екатеринбурге для борьбы с гололедом задействуют 147 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2021. В Екатеринбурге коммунальные службы за сутки рассыпали 166 т противогололедных ...22.10.2021 Из Екатеринбурга вывезли более 93 тонн снега
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2021. В Екатеринбурге в ночь с 21 на 22 октября для уборки снега с улиц задействовали 86 ...24.12.2020 Более 340 единиц техники задействовали в Екатеринбурге минувшей ночью на расчистке улиц от снега и наледи
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2020. Минувшей ночью на расчистке улиц от снега и наледи в Екатеринбурге задействовали 343 ...17.01.2020 Коммунальные службы Екатеринбурга задействовали для уборки снега 186 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. Сегодня, 17 января, в Екатеринбурге на уборке снега задействовано 186 единиц ...