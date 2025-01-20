На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышли 347 рабочих и 170 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. На оперативную уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня днем вышли 183 рабочих и 363 ...20.11.2024 На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вышли 343 дорожных рабочих и 171 спецмашина
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2024. На уборку Екатеринбурга сегодня, 20 ноября, вышли 343 дорожных рабочих и 171 ...06.05.2024 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга от снега вышли 379 дорожных рабочих и 151 спецмашина
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега и наледи вышли 379 дорожных ...26.02.2024 Сегодня на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вышли 402 сотрудника коммунальных служб и 199 единиц снегоуборочной техники
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга от снега было выведено 402 дорожных рабочих и ...25.10.2023 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня вышло 386 дорожных рабочих и 163 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега и наледи было выведено 386 ...