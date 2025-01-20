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20.01.2025

На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышли 347 рабочих и 170 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вышли 347 дорожных рабочих и 170 единицы техники, в том числе, 33 комбинированных дорожных машин, 49 тракторов, 50 самосвалов и 11 фронтальных погрузчиков, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Отметим, что вчера днем и сегодня ночью коммунальщики вывезли на полигоны около 5 тыс. т снега. Для обработки дорог и тротуаров было использовано почти 59 т противогололедных материалов и 24 т фракционированного песка.
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