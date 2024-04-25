«Атомстройкомплекс» наградил авторов концепта мерча микроайдентики районов Екатеринбурга

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УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Компания «Атомстройкомплекс» приняла участие в проекте «Хакатон» на базе УрФУ. В работе ...