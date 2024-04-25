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Вчера, 12:03

«Атомстройкомплекс» наградил авторов концепта мерча микроайдентики районов Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Студенты УрФУ имени Б. Ельцина и Екатеринбургской академии современного искусства презентовали концепцию мерча, посвященную микрорайонам уральской столицы. Такое задание команды получили от девелопера «Атомстройкомплекс» в рамках ежегодного хакатона «Гуманитарная инициатива: город для каждого», сообщает пресс-служба девелопера.

«Атомстройкомплекс» наградил авторов концепта мерча микроайдентики районов Екатеринбурга

Креативный и бренд-директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов рассказал, что лучшим проектом был признан концепт сувениров про Уралмаш: бокал в форме Белой башни и мерч с локально известной шаурмой.

«Атомстройкомплекс» системно работает со школьниками и студентами, вовлекая их в социокультурные городские инициативы, конкретно с участниками хакатона мы попробовали найти новый взгляд на микроайдентику районов Екатеринбурга. Мы планируем реализовать тестовую партию некоторых предложенных концептов мерча, чтобы понять, насколько они будут интересны жителям города и гостям», — прокомментировал Никита Харисов.

«Атомстройкомплекс» наградил авторов концепта мерча микроайдентики районов Екатеринбурга

Он также отметил, что, помимо поддержки конкурсов и проведения совместных проектов, «Атомстройкомплекс» регулярно организует экскурсии школьников на свои предприятия, ежегодно более 100 студентов проходят практику в подразделениях строительного холдинга. Часть практикантов возвращается работать сразу после получения диплома, из 5,5 тыс. сотрудников компании каждый пятый младше 25 лет.

Напомним, что мероприятие прошло в «Синара центре» с 28 по 30 апреля.

Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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