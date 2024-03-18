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Уральские студенты разработают посвященную микрорайонам Екатеринбурга концепцию мерча

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Студенты екатеринбургских вузов разработают концепцию мерча, посвященную микрорайонам Екатеринбурга. Такое задание ребята получат от девелопера «Атомстройкомплекс» в рамках мероприятия «Гуманитарная инициатива: город для каждого» — хакатона, который ежегодно проводит УрФУ имени Б. Ельцина, сообщает пресс-служба девелопера.

Креативный и бренд-директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов рассказал, что хакатон — это возможность для креативных и заинтересованных студентов внести вклад в разработку проектов для улучшения городской среды Екатеринбурга.

«Важно, чтобы новое поколение, с которым «Атомстройкомплекс» работает системно, не просто проживало в городе, а принимало участие в его развитии. Поэтому, разрабатывая задание для участников хакатона, мы сосредоточились на теме работы с районной идентичностью», — пояснил Никита Харисов.

Организаторы хакатона, который в этом году пройдет с 28 по 30 апреля, напомнили, что идеи по разработке мерча студенты презентуют в «Синара центре» в последний день работы мероприятия — 30 апреля. Тогда же жюри выберет и наградит лучшие инициативы.
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