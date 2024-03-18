Уральские студенты разработают посвященную микрорайонам Екатеринбурга концепцию мерча

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. В Екатеринбурге восьмиклассники профориентационных классов, специализирующихся по ...09.10.2023 «Атомстройкомплекс» представил программу паблик-арта «ЧО» на выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В Екатеринбурге в рамках международного форума и выставки 100+ TechnoBuild компания ...04.04.2023 «Атомстройкомплекс» предложил студентам УрФУ придумать эффективные и недорогие способы раздельного сбора мусора
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Компания «Атомстройкомплекс» приняла участие в проекте «Хакатон» на базе УрФУ. В работе ...29.07.2020 Проекты свердловских студентов-архитекторов предложат для нацпроекта «Жилье и городская среда»
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2020. Проекты уральских студентов-архитекторов, которые участвовали в конкурсе «Проекты ...28.06.2018 В Екатеринбурге на базе технопарка «Университетский» пройдет хакатон IT-решений для социальных проектов
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. В следующие выходные, 7-8 июля 2018 года, в Екатеринбурге на базе технопарка ...