На автомагистралях и пешеходных переходах Екатеринбурга в этом году нанесут 300 тыс. кв. метров дорожной разметки

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2022. МБУ «Центр организации движения» планирует в текущем сезоне нанести на улицах ...25.03.2022 В Екатеринбурге до 30 июня будет нанесено более 220 тыс. кв. метров дорожной разметки
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. В Екатеринбурге в период до 30 июня будет нанесено более 220 тыс. кв. м. дорожной ...04.06.2021 В Екатеринбурге увеличат темпы нанесения дорожной разметки
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился увеличить темпы нанесения дорожной ...13.05.2020 В Екатеринбурге нанесут больше 220 тыс. квадратных метров дорожной разметки
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2020. По поручению главы Екатеринбурга Александра Высокинского Центр организации движения ...09.06.2014 В Екатеринбурге дорожной разметкой покрыли 150 улиц
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2014. В Екатеринбурге по состоянию на 9 июня 2014 года разметка краской выполнена на 150 ...