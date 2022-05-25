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На автомагистралях и пешеходных переходах Екатеринбурга в этом году нанесут 300 тыс. кв. метров дорожной разметки

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. В Екатеринбурге специалисты муниципального бюджетного учреждения «Центр организации движения» приступили к нанесению дорожной разметки. Всего в этом сезоне планируется создать 300 тыс. кв. м линий для безопасного движения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы по нанесению дорожной разметки с использованием краски уже начались. На сегодняшний день нанесено 36 тыс. 251 кв. м разметки, в том числе 29 тыс. 047 кв. м продольной разметки, 4 тыс. 668 кв. м пешеходных переходов, 2 тыс. 535 кв. м островков безопасности.

В первую очередь разметка обновляется в центральной части города и на гостевых маршрутах, затем специалисты начнут работы в отдаленных районах города. Разметка наносится в ночное время суток, без перекрытия движения транспорта.

После того, как дорожное полотно полностью просохнет и прогреется до 10 градусов выше нуля, рабочие приступят к укладке термопластика, который является более прочным и износостойким материалом.

Кроме того, на прошлой неделе дорожно-эксплуатационные управления (ДЭУ) полностью перешли на летний режим уборки. Особое внимание рабочие уделяют промывке обочин проезжих частей и очистке тротуаров.
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