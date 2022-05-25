На автомагистралях и пешеходных переходах Екатеринбурга в этом году нанесут 300 тыс. кв. метров дорожной разметки

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2022. МБУ «Центр организации движения» планирует в текущем сезоне нанести на улицах ...

В Екатеринбурге до 30 июня будет нанесено более 220 тыс. кв. метров дорожной разметки

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. В Екатеринбурге в период до 30 июня будет нанесено более 220 тыс. кв. м. дорожной ...