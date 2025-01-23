На свердловских трассах за шесть лет обновили 576 пешеходных переходов

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. В Екатеринбурге на заседании постоянной комиссии городской думы по безопасности ...31.05.2019 В Свердловской области сотрудники ГИБДД проверят соблюдение ПДД на пешеходных переходах
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. На Среднем Урале пройдут рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению нарушений ...17.07.2015 В Октябрьском районе Екатеринбурга могут появиться еще пять пешеходных переходов
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2015. В Октябрьском районе Екатеринбурга могут появиться еще пять пешеходных переходов. Об ...26.11.2014 В Екатеринбурге в 2015 году установят новые светофоры для пешеходных переходов
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2014. В Екатеринбурге в 2014 году будут установлены светофорные объекты Т-7, предназначенные ...19.03.2010 ГИБДД по Свердловской области: 20% пешеходных переходов Свердловской области имеют грубые нарушения
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2010. В феврале в ходе проверки эксплуатационного состояния тротуаров и пешеходных переходов ...