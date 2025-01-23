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23.01.2025

На свердловских трассах за шесть лет обновили 576 пешеходных переходов

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. В Свердловской области дорожники за последние шесть лет обновили 576 пешеходных переходов, расположенных на региональных трассах. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

«Безопасность как водителей, так и пешеходов остается для нас важнейшим приоритетом. Именно в этих целях мы внедряем технологии, повышающие качество дорожной инфраструктуры», — отмечает начальник службы содержания, ремонта и диспетчеризации Управления автодорог Свердловской области Константин Кудрявцев.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные дороги» осуществляется комплексное улучшение пешеходных переходов. На тысячах погонных метров дорог устанавливаются современные системы освещения и ограждения, создаются удобные тротуары и остановки общественного транспорта. Все элементы дорожной инфраструктуры приводятся в соответствие с национальными стандартами безопасности. К примеру, на нерегулируемых пешеходных переходах, помимо традиционной бело-желтой «зебры», устанавливаются освещение и мигающий желтый светофор, а также дорожные знаки с внутренним освещением и светодиодной индикацией. Эти меры значительно повышают видимость переходов и, как следствие, безопасность пешеходов.

Кроме того, для предотвращения выхода пешеходов на проезжую часть в неположенных местах проводится установка ограждений. Все эти улучшения направлены на создание более безопасной и комфортной городской среды, что особенно важно для защиты самых уязвимых участников дорожного движения. На Среднем Урале на протяжении пяти лет успешно внедряется инновационная проекционная разметка. Эта современная технология значительно повышает видимость пешеходного перехода, позволяя фиксировать его на расстоянии до 150 метров в темное время суток. На сегодняшний день проекционной разметкой уже оборудовано 142 пешеходных перехода на дорогах области.
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