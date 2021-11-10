Коммунальные службы Екатеринбурга полностью перешли на летний режим уборки улиц

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Коммунальщики за сутки вывезли с улиц города 70 тонн грязи и готовятся к устранению гололедицы

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2021. Сотрудники коммунальных служб города сегодня отчитались о результатах уборки ...

С улиц Екатеринбурга убрали 284,5 тонны грязи и 75,5 тонны мусора

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. Службы благоустройства Екатеринбурга в течение последних суток убрали с городских улиц ...

Администрация Екатеринбурга проконтролировала качество уборки улиц

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2016. Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и ...

Улицы Екатеринбурга будут очищены от весеннего мусора до 25 апреля

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2015. Весенний мусор из всех районов Екатеринбурга должен быть вывезен до 25 апреля. Такое ...

В Екатеринбурге за 2014 год ликвидировано 875 несанкционированных свалок

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2015. В Екатеринбурге за 2014 год ликвидировано 875 несанкционированных свалок, сообщает ...