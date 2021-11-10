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Коммунальные службы Екатеринбурга полностью перешли на летний режим уборки улиц

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. Главы районов доложили первому заместителю главы Екатеринбурга Игорю Сутягину, что дорожно-эксплуатационные управления (ДЭУ) полностью перешли на летний режим уборки. Особое внимание рабочие уделяют промывке обочин проезжих частей и очистке тротуаров, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, в Верх-Исетском районе полностью очистили главные магистрали и второстепенные дороги, а уборка внутренних проездов выполнена на 76%. В Железнодорожном районе вакуумными машинами коммунальщики очистили 95% пешеходных зон, а в Кировском — 86%.

Средний показатель Ленинского района по очистке обочин составил 70%, а тротуаров — 72%. Суммарно с этой территории было вывезено 389 т грязи.

Что касается мусора, накопившегося за зиму под снегом, Верх-Исетский район очистил от него 50% газонов и 36% скверов, а также ликвидировал более 80 т мусора с 15 стихийных свалок. Кировский район собрал мусор с 89% территории, Чкаловский — с 72%.

Специалисты ДЭУ продолжают свою работу: отмывают, подкрашивают и ремонтируют ограждения, малые архитектурные формы и остановки.

Напомним, что с 1 апреля в Екатеринбурге проходит Месячник чистоты, посвященный подготовке города к майским праздникам и лету. К концу месяца уборка муниципалитета должна быть завершена.
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