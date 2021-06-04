В 2023 году в Екатеринбурге специалисты нанесли 270 тыс. кв. метров дорожной разметки

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился увеличить темпы нанесения дорожной ...05.10.2019 В Екатеринбурге завершили ремонт дорог на всех запланированных участках
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2019. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные ...13.06.2019 В Екатеринбурге с 1 июля начнется второй этап работ по разметке автомобильных дорог
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2019. В Екатеринбурге Муниципальный Центр организации движения (ЦОД) выполнил 47% от ...22.06.2017 В Красноуфимском округе не освоены 15 млн рублей, выделенные на обеспечение безопасности школьников
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. Администрация Красноуфимского округа не освоила 15 млн рублей, выделенных на ...23.10.2014 За 9 месяцев 2014 года количество ДТП в Екатеринбурге сократилось почти на 12%
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2014. За 9 месяцев 2014 года количество ДТП в Екатеринбурге сократилось на 11,2%. Об этом ...