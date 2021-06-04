УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:03

В 2023 году в Екатеринбурге специалисты нанесли 270 тыс. кв. метров дорожной разметки

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. В Екатеринбурге на заседании постоянной комиссии городской думы по безопасности жизнедеятельности населения депутаты заслушали доклад о предварительных итогах работ на городских автомагистралях в летний период.

Так, в текущем году специалисты нанесли 270 тыс. кв. м. дорожной разметки для повышения безопасности автомобилистов и пешеходов. При этом около 52 тыс. кв. м. было выполнено с применением термопластика, в том числе на 322 пешеходных переходах у школ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Кроме этого, за девять месяцев этого года было построено пять мигающих светофорных объектов на нерегулируемых пешеходных переходах. Все они установлены около образовательных учреждений и по маршруту «дом — школа — дом».

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» также был выполнен ремонт 27 светофоров: заменены кабельные трассы, светофорные стойки и секции, дорожные контроллеры и знаки. На каждом объекте были установлены консоли, на которых размещены светофорные секции и дублирующие знаки для их лучшей видимости.

С целью принудительного снижения скорости автотранспорта для обеспечения безопасности пешеходов обустроено шесть искусственных неровностей на маршрутах «дом — школа — дом». Организовано 22 новых нерегулируемых пешеходных перехода.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.06.2021 В Екатеринбурге увеличат темпы нанесения дорожной разметки

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился увеличить темпы нанесения дорожной ...

05.10.2019 В Екатеринбурге завершили ремонт дорог на всех запланированных участках

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2019. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные ...

13.06.2019 В Екатеринбурге с 1 июля начнется второй этап работ по разметке автомобильных дорог

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2019. В Екатеринбурге Муниципальный Центр организации движения (ЦОД) выполнил 47% от ...

22.06.2017 В Красноуфимском округе не освоены 15 млн рублей, выделенные на обеспечение безопасности школьников

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. Администрация Красноуфимского округа не освоила 15 млн рублей, выделенных на ...

23.10.2014 За 9 месяцев 2014 года количество ДТП в Екатеринбурге сократилось почти на 12%

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2014. За 9 месяцев 2014 года количество ДТП в Екатеринбурге сократилось на 11,2%. Об этом ...

Популярные новости
21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм22.09.2023Валерий Ананьев: Город должен быть интересным для жителей и инвесторов21.09.2023Дмитрий Тортев: Заморозка цен на топливо приведет к дефициту товаров и увеличению доли черного рынка27.09.2023Евгения Мосейчук: После ухода с рынка западных производителей конкуренция развернулась между российскими брендами25.09.2023Евгения Мосейчук: После ухода с рынка западных производителей конкуренция развернулась между российскими брендами
Архив новостей
Октябрь 2023 (408)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18