В 2023 году в Екатеринбурге специалисты нанесли 270 тыс. кв. метров дорожной разметки

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. В Екатеринбурге на заседании постоянной комиссии городской думы по безопасности жизнедеятельности населения депутаты заслушали доклад о предварительных итогах работ на городских автомагистралях в летний период.



Так, в текущем году специалисты нанесли 270 тыс. кв. м. дорожной разметки для повышения безопасности автомобилистов и пешеходов. При этом около 52 тыс. кв. м. было выполнено с применением термопластика, в том числе на 322 пешеходных переходах у школ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Кроме этого, за девять месяцев этого года было построено пять мигающих светофорных объектов на нерегулируемых пешеходных переходах. Все они установлены около образовательных учреждений и по маршруту «дом — школа — дом».



В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» также был выполнен ремонт 27 светофоров: заменены кабельные трассы, светофорные стойки и секции, дорожные контроллеры и знаки. На каждом объекте были установлены консоли, на которых размещены светофорные секции и дублирующие знаки для их лучшей видимости.



С целью принудительного снижения скорости автотранспорта для обеспечения безопасности пешеходов обустроено шесть искусственных неровностей на маршрутах «дом — школа — дом». Организовано 22 новых нерегулируемых пешеходных перехода.