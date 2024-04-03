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Вчера, 14:46

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пригласил зампредседателя правительства РФ Дениса Мантурова на Международную неделю моды UF LAB

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и заместителя председателя правительства Узбекистана Жамшида Ходжаева на Международную неделю моды UF LAB в Екатеринбурге в августе 2024 года. Об этом пишет департамент информполитики региона.

Ранее УрБК писал о том, что мероприятие пройдет 19–23 августа 2024 года в рамках празднования Дня Екатеринбурга. Организаторы ожидают, что в нем примут участие около 5 тыс. брендов из России, Турции, Узбекистана, Китая, а также ведутся переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Приглашение прозвучало во время посещения Д. Мантуровым и Ж. Ходжаевым стенда Свердловской области на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая проходит с 22 по 24 апреля в Ташкенте.
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