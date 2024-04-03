Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пригласил зампредседателя правительства РФ Дениса Мантурова на Международную неделю моды UF LAB

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе главной пленарной сессии ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал о совместных проектах региона с Узбекистаном

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая ...

На выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте начал работать стенд Свердловской области

В августе 2024 года в Екатеринбурге пройдет Международная неделя моды UF LAB

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. 19-23 августа 2024 года в рамках празднования Дня Екатеринбурга в столице Среднего ...