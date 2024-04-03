Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пригласил зампредседателя правительства РФ Дениса Мантурова на Международную неделю моды UF LAB

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе главной пленарной сессии ...Вчера, 11:03 На выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте начал работать стенд Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая ...03.04.2024 В августе 2024 года в Екатеринбурге пройдет Международная неделя моды UF LAB
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. 19-23 августа 2024 года в рамках празднования Дня Екатеринбурга в столице Среднего ...06.11.2014 В «Иннопроме-2015» примут участие индийские компании
Минпром РФ пригласил индийские компании принять участие в промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге в 2015 году. ...06.11.2014 В «Иннопроме-2015» примут участие индийские компании
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2014. Минпром РФ пригласил индийские компании принять участие в промышленной выставке ...