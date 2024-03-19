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Вчера, 14:12

Загородные дома подорожали в полтора раза

Загородные дома подорожали в полтора разаВ Свердловской области отмечается бурный рост цен на загородную недвижимость. По разным данным, средняя цена покупки одного объекта в регионе за последний год увеличилась на 24–46%. Аналитики связывают рост с увеличением себестоимости строительства такой недвижимости и высокой активностью покупателей.

По данным сервиса «Мир квартир», за последние 12 месяцев средняя цена частных домов (учитывались дачи и коттеджи) в регионе выросла на 23,7%, до 6 млн руб. Аналогичное исследование, которое провел портал «Авито Недвижимость», показало, что загородная недвижимость (дачи и коттеджи за пределами городов) на Среднем Урале за год подорожала на 46%, до 2,8 млн руб.

Эксперты отмечают, что цены на загородные объекты тесно связаны со стоимостью городских квартир. В последние годы в Екатеринбурге резко подорожало жилье в новостройках и на «вторичке». Из-за этого платежеспособный спрос частично перетек на загородный рынок, что привело к ускоренному росту цен на дачи и коттеджи.

Еще одна причина удорожания загородной недвижимости — увеличение себестоимости реализации таких проектов. В последние годы в регионе резко подорожали строительные материалы, а из-за кадрового голода заметно выросли зарплаты строителей.

Аналитики портала «Мир квартир» рассказали, что по итогам I квартала 2024 года частные дома в РФ подорожали сильнее, чем стандартные квартиры.

«Это может быть связано с уменьшением доступности ипотеки на традиционное городское жилье», — полагают аналитики.

Напомним, что с июля прошлого года Банк России повысил ключевую ставку более чем в два раза — с 7,5 до 16%. В результате резко подорожали все типы кредитов. В частности, ипотечные ставки на вторичном рынке жилья выросли до 16–18% годовых. Это заградительный уровень для большинства потенциальных покупателей. Доступность ипотеки на первичном рынке жилья также заметно снизилась. Недавно ЦБ повысил минимальный первоначальный взнос по программе «Ипотека с господдержкой» (под 8%) с 20 до 30%.

Из-за ухудшения условий жилищного кредитования свердловчане стали чаще рассматривать для покупки сегмент загородного жилья, где стоимость квадратного метра, как правило, меньше, чем у городских квартир.

Ранее УрБК писал, в Свердловской области постепенно набирает популярность программа сельской ипотеки. За четыре года действия ею уже воспользовались более 2,5 тыс. уральцев.

«Сейчас мы видим, как аудитория расширяется, есть выбор в современных коттеджных поселках с разным ценовым сегментом. Период вынужденной изоляции в период коронавируса и пандемии способствовал тому, что даже закоренелые горожане стали обращать внимание на приобретение загородной недвижимости. Сейчас этот тренд продолжает сохраняться, и это доказывают заявки, которые пришли в первые месяцы 2024 года. Так, за январь и начало февраля мы получили заявок на 150 млн руб.», — рассказала директор РСХБ в Свердловской области Татьяна Шилова.

Президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников связывает высокой спрос на загородную недвижимость в регионе не только с действием стимулирующих мер, но и с изменением структуры покупателей. На рынке снизился средний возраст семей, которые совершают сделки купли-продажи.

«Очень много молодых семей в возрасте от 30 и 35 лет вместо приобретения квартиры в городе выбирают дом в коттеджном поселке. Это, безусловно, связано с возможностью приобретения домов по льготному кредитованию, тем более что в рамках сельской ипотеки можно использовать материнский капитал. Сейчас застройщики делают очень много для благоустройства территорий и формирования инфраструктуры — детских садов, школ, магазинов, детских площадок, а значит, способствуют привлечению клиентов на постоянное место жительства. Удобное расположение загородных коттеджей, возможность удаленной работы все больше влияет на то, что жители крупных городов предпочитают вкладывать средства именно в загородную недвижимость и выбирать дома для круглогодичного проживания», — заявил В. Олейников.

Аналитики отмечают, что на рынке загородного жилья стало больше частных инвесторов, которые планируют в будущем перепродать свой объект по более высокой цене. Насколько выигрышной окажется такая стратегия — покажет время. Пока предпосылок для смены ценового тренда не видно из-за растущей себестоимости строительства и стабильно высокого спроса.
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