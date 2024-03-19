Загородные дома подорожали в полтора раза

Аналитики рассказали о ключевых трендах рынка загородной недвижимости Свердловской области в 2024 году ...

Четыре года сельской ипотеки

УрБК, Челябинск, 10.08.2022. За II квартал 2022 года спрос на загородную недвижимость в Челябинске вырос на 13%. В ...

Спрос на загородную недвижимость в Челябинске за квартал вырос на 13%

В Свердловской области в 2021 году на 3% вырос спрос на загородную недвижимость на вторичном рынке

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2022. В Свердловской области спрос на загородную недвижимость в 2021 году по сравнению с ...