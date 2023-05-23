Четыре года сельской ипотеки

В марте 2020 года в Свердловской области стартовали первые выдачи ипотечных кредитов в рамках льготного кредитования. За четыре года действия программы эксперты РСХБ подвели предварительные итоги и выяснили у экспертов рынка недвижимости, как менялся рынок загородного жилья.Директор РСХБ в Свердловской области Татьяна Шилова рассказывает, что, согласно выдачам банка, более 2,5 тыс. уральцев за все время благодаря программе льготного кредитования смогли улучшить свои жилищные условия. На это банк выделил порядка 6,5 млрд руб.«Сейчас мы видим, как аудитория расширяется, есть выбор в современных коттеджных поселках с разным ценовым сегментом. Период вынужденной изоляции в период коронавируса и пандемии способствовал тому, что даже закоренелые горожане стали обращать внимание в сторону приобретения загородной недвижимости. Сейчас этот тренд продолжает сохраняться и это доказывают заявки, которые пришли в первые месяцы 2024 года. Так, за январь и начало февраля мы получили заявок на 150 млн руб.», — прокомментировала Татьяна Шилова.Президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников добавляет, что с 2023 года в сфере загородного жилья отмечается устойчивый тренд на экологичность и минимализм, и этот тренд продолжится в 2024 году.«Интерес у жителей Свердловской области к экологически чистой загородной недвижимости будет в свою очередь стимулировать застройщиков к более тщательному выбору материалов для строительства, а также стимулировать их развивать строительство домов с характерным скандинавским минимализмом, например, с использованием панорамного остекления», — считает эксперт.Он отмечает, что с 2022 года целевая аудитория, выбирающая загородное жилье, помолодела.«Очень много молодых семей в возрасте от 30 и 35 лет вместо приобретения квартиры в городе, выбирают дом в коттеджном поселке. Это, безусловно, связано с возможностью приобретения домов по льготному кредитованию, тем более, что в рамках сельской ипотеки можно использовать материнский капитал. Сейчас застройщики делают очень много для благоустройства территорий и формирования инфраструктуры — детских садов, школ, магазинов, детских площадок, а значит способствуют привлечению клиентов на постоянное место жительства. Удобное расположение загородных коттеджей, возможность удаленной работы в том числе, все больше влияет на то, что жители крупных городов предпочитают вкладывать средства именно в загородную недвижимость и выбирать дома для круглогодичного проживания», — заявил В. Олейников.Президент УПН говорит, что 2024 и предстоящий 2025 годы могут стать очень важными для рынка загородного жилья.«Строить будут еще более оперативно, тренды на экологичность и минимализм — будут развиваться и дальше, а коттеджные поселки будут активнее формировать необходимую инфраструктуру для жилья. Кроме того, если в 2022-23 годах вложить свободные средства в качестве долгосрочной инвестиции можно было в квартиры, то с ростом процентной ставки на городское жилье более выгодным становится приобретение загородного дома. Те, кто не успел купить квартиру, будут рассматривать приобретение участка земли или загородного дома», — полагает эксперт.Мнение Василия Олейникова поддерживает и руководитель отдела продаж компании «Загородная недвижимость Урала» Юлия Селиванова.«Несмотря на определенную стагнацию рынка недвижимости в Свердловской области в целом, рынок загородного жилья растет. Большой выбор бюджетных домов в пределах 6 млн рублей, растущий тренд на экологию, удешевление проекта за счет новых материалов, специального проектирования и возможность приобретения ИЖС по льготной ставке — привлекает все больше новых клиентов. Сейчас на загородном рынке существует широкий выбор подрядчиков по строительству, и при этом есть клиенты, кто предпочитает именно покупать землю и строить. Но большинство городских жителей смотрят уже готовые объекты ИЖС. На этом этапе мы рекомендуем очень тщательно изучить компанию-застройщика, поскольку от того, какие материалы и технологии используются, зависит насколько долго «проживет» дом. В частности, технологии, которые использует «Загородная недвижимость Урала» позволяет увеличивать продолжительность жизни вашего дома на несколько десятков лет и в итоге вы получаете энергоэффективное, функциональное жилище», — сообщила эксперт.Юлия Селиванова добавляет, что сейчас в Свердловской области много интересных предложений для любого клиента.«Дома строятся в соответствии с современными стандартами и конечно эти предложения нельзя сравнить с объектами рынка вторичного жилья», — комментирует Ю. Селиванова.Эксперт также отмечает, что традиционно с марта, перед началом высокого строительного сезона, начинается рост стоимости подрядных работ и материалов.«Важно выбрать подрядчика, который может проводить свои работы круглогодичные, такие на рынке загородки есть. Рост цен на строительство, материалы в 2024 году ожидается в среднем около 30%. Мы думаем, что основной объем сделок в этом году придется на объекты, которые попадают под льготное кредитование. Наши клиенты смотрят в сторону как бюджетного сегмента — дачи, каркасные дома до 6-8 млн руб., так и в сторону домов для постоянного проживания до 15-20 млн. Можно отметить, что сейчас клиенты более тщательно подходят к выбору объекта. Увеличение же суммы на семью в рамках программы «Сельская ипотека» — еще больше расширила круг желающих переехать за город», — отмечает эксперт.