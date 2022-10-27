В Свердловской области за четыре месяца загородная недвижимость подешевела до 1,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. По итогам января-апреля 2023 года средняя стоимость загородной недвижимости в Свердловской области составляет 1,9 млн руб. Это на 3% дешевле, чем в начале года. При этом стоимость дач осталась на том же уровне, что и в январе, — 650 тыс. руб., сообщается в исследовании «Авто Недвижимость».



Схожие процессы наблюдаются и по стране. Средняя стоимость загородного объекта в России за четыре месяца снизилась на 6% — до 2,8 млн руб. Дачи подешевели на 1% — до 690 тыс. руб.



«Снижение цен на объекты загородной недвижимости в России объясняется эффектом высокой базы. Во время пандемии коронавируса из-за ажиотажного спроса стоимость такого жилья сильно выросла. Сейчас мы наблюдаем коррекцию цен на загородное жилье — они будут снижаться, пока рынок не придет к равновесию спроса и предложения», — пояснил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.



В отношении дач он отметил, что интерес к подобным объектам за год упал на 11%. Это объясняется тем, что население предпочло отложить такую покупку из-за экономической ситуации, поскольку это не основное место проживания.