В Челябинской области загородная недвижимость за четыре месяца подешевела на 7%

УрБК, Челябинск, 23.05.2023. По итогам апреля средняя стоимость загородной недвижимости в Челябинской области составила 1,4 млн руб. Это на 7% дешевле, чем в январе. При этом дачи подешевели на 6%, до 450 тыс. руб., сообщается в исследовании «Авито Недвижимость».



За этот же период в среднем по России стоимость загородного объекта стала ниже на 6% — 2,8 млн руб. Ценник за дачу снизился на 1% — до 690 тыс. руб.



Авторы исследования объясняют эту тенденцию эффектом высокой базы: во время пандемии спрос на такую недвижимость сильно вырос. Сейчас идет коррекция цен и цены будут снижаться, пока рынок не придет к равновесию спроса и предложения.



«Если же говорить отдельно про дачи, то в целом по России за год интерес к ним уменьшился на 11% — люди откладывают решение о покупке до лучших времен по экономическим соображениям, поскольку дачи не являются основным местом для проживания», — отметил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.