Услугами «Уральских авиалиний» в I квартале 2024 года воспользовались почти 2 млн пассажиров

УрБК, Москва, 18.04.2024. В марте 2024 года пассажиропоток авиакомпаний России вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным ...12.03.2024 «Уральские авиалинии» в феврале превысили допандемийный уровень по объему перевозок пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Авиакомпания «Уральские авиалинии» в феврале 2024 года превысила допандемийный уровень ...16.01.2024 «Уральские авиалинии» на 11% увеличили перевозки пассажиров в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. По итогам 2023 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 9 млн 406 тыс. 483 ...11.12.2023 Услугами «Уральских авиалиний» за 11 месяцев 2023 года воспользовались 8,7 млн пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Услугами компании «Уральские авиалинии» за 11 месяцев текущего года воспользовались 8 ...07.09.2023 Компания «Уральские авиалинии» увеличила перевозку пассажиров на 13%
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. За восемь месяцев текущего года услугами компании «Уральские авиалинии» воспользовались ...