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Услугами «Уральских авиалиний» в I квартале 2024 года воспользовались почти 2 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. «Уральские авиалинии» за I квартал 2024 года перевезли 1 млн 935 тыс. 190 пассажиров. Это на 16% больше показателей за аналогичный период 2023 года и на 9% превышает уровень допандемийного 2019 года, сообщает пресс-служба перевозчика.

Так, на рейсах внутри страны было перевезено 1 млн 127 тыс. 217 пассажиров, на международных — 109 тыс. 856 пассажиров, и еще 698 тыс. 117 пассажиров воспользовались услугами перевозчика для перелетов по странам СНГ.

Всего в I квартале авиакомпания выполнила 11 тыс. 819 рейсов, из них 6 тыс. 582 — по России, 635 — за рубеж, 4 тыс. 602 — по странам СНГ.

Напомним, что, по данным Росавиации в марте 2024 года пассажиропоток авиакомпаний России вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг показателя в 7,9 млн человек. Компания «Уральские авиалинии» вошла в пятерку самых популярных авиакомпаний у россиян.
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