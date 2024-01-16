«Уральские авиалинии» в феврале превысили допандемийный уровень по объему перевозок пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. По итогам 2023 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 9 млн 406 тыс. 483 ...11.12.2023 Услугами «Уральских авиалиний» за 11 месяцев 2023 года воспользовались 8,7 млн пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Услугами компании «Уральские авиалинии» за 11 месяцев текущего года воспользовались 8 ...07.09.2023 Компания «Уральские авиалинии» увеличила перевозку пассажиров на 13%
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. За восемь месяцев текущего года услугами компании «Уральские авиалинии» воспользовались ...13.03.2023 В феврале 2023 года пассажиропоток «Уральских авиалиний» увеличился на 12%
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В феврале 2023 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 525 тыс. пассажиров. ...07.12.2017 Авиакомпания «Уральские авиалинии» за 11 месяцев перевезла более 7, 4 млн пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» за 11 месяцев 2017 года перевезла 7 млн 436 тыс. ...