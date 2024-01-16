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«Уральские авиалинии» в феврале превысили допандемийный уровень по объему перевозок пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Авиакомпания «Уральские авиалинии» в феврале 2024 года превысила допандемийный уровень по объему перевозок пассажиров. Услугами перевозчика воспользовались 597 тыс. 085 человек, сообщает пресс-служба компании.

«Подводим производственные итоги февраля 2024 года. Нашими крыльями воспользовались 597 тыс. 085 пассажиров, что на 13% больше февраля 2023 и на 16% больше допандемийного февраля 2019 года», — говорится в сообщении.

Рейсами по России в феврале компания перевезла 323 тыс. 097 человек, международными — 30 тыс. 103, в страны СНГ — 243 тыс. 885. Всего в феврале самолеты «Уральских авиалиний» совершили 3 тыс. 661 рейс, в том числе 1 тыс. 830 внутри страны, 185 за рубеж и 1 тыс. 646 в страны СНГ.

Всего с начала года услугами компании воспользовались 1 млн 275 тыс. 076 пассажиров. Это на 15% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года и 14% превышает результат 2019 года. Самолеты компании с начала года выполнили 7 тыс. 768 рейсов, что на 10% больше того же периода прошлого года.
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