УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:41

В марте 2024 года пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 7%

УрБК, Москва, 18.04.2024. В марте 2024 года пассажиропоток авиакомпаний России вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг показателя в 7,9 млн человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

В пятерку крупнейших авиаперевозчиков России вошли «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь» (S7), «Россия» и «Уральские авиалинии». В общей сложности услугами этих компаний воспользовалось 5,6 млн пассажиров, что на 12,1% больше, чем в марте 2023 года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.02.2024 В январе 2024 года пассажиропоток российских авиакомпаний увеличился почти на 8%

УрБК, Москва, 24.02.2024. Пассажиропоток российских авиаперевозчиков в январе 2024 года вырос на 7,9% по сравнению с ...

28.07.2021 Пассажиропоток авиакомпаний РФ в I полугодии вырос почти на 60%

УрБК, Москва, 28.07.2021. По итогам I полугодия 2021 года российские авиакомпании перевезли 44 млн 093 тыс. 327 ...

28.12.2020 Пассажиропоток российских авиаперевозчиков за год снизился на 46,2%

УрБК, Москва, 28.12.2020. В России пассажиропоток авиакомпаний в январе-ноябре 2020 года снизился на 46,2% по сравнению ...

29.10.2020 В сентябре пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 6,4%

УрБК, Москва, 29.10.2020. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в сентябре этого года снизился примерно на 6,4% относительно ...

10.04.2019 В марте пассажиропоток российских авиакомпаний увеличился на 13%

УрБК, Москва, 10.04.2019. В марте 2019 года российские перевозчики обслужили 8,86 млн пассажиров. Это на 13% больше, ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов22.03.2024Дмитрий Скрипник: Мы работаем для людей20.03.2024Наивный Брейгель22.03.2024Коллекционеры, финисаж для императрицы, наивные котики
Архив новостей
Апрель 2024 (467)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18