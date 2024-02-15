В марте 2024 года пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 7%

УрБК, Москва, 18.04.2024. В марте 2024 года пассажиропоток авиакомпаний России вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг показателя в 7,9 млн человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.



В пятерку крупнейших авиаперевозчиков России вошли «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь» (S7), «Россия» и «Уральские авиалинии». В общей сложности услугами этих компаний воспользовалось 5,6 млн пассажиров, что на 12,1% больше, чем в марте 2023 года.