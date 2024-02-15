В марте 2024 года пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 7%

УрБК, Москва, 24.02.2024. Пассажиропоток российских авиаперевозчиков в январе 2024 года вырос на 7,9% по сравнению с ...28.07.2021 Пассажиропоток авиакомпаний РФ в I полугодии вырос почти на 60%
УрБК, Москва, 28.07.2021. По итогам I полугодия 2021 года российские авиакомпании перевезли 44 млн 093 тыс. 327 ...28.12.2020 Пассажиропоток российских авиаперевозчиков за год снизился на 46,2%
УрБК, Москва, 28.12.2020. В России пассажиропоток авиакомпаний в январе-ноябре 2020 года снизился на 46,2% по сравнению ...29.10.2020 В сентябре пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 6,4%
УрБК, Москва, 29.10.2020. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в сентябре этого года снизился примерно на 6,4% относительно ...10.04.2019 В марте пассажиропоток российских авиакомпаний увеличился на 13%
УрБК, Москва, 10.04.2019. В марте 2019 года российские перевозчики обслужили 8,86 млн пассажиров. Это на 13% больше, ...