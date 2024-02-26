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В Свердловской области за I квартал 2024 года построено более 1 млн кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. В Свердловской области за I квартал 2024 года строители ввели 1,088 млн кв. м. жилья. Из них 425 тыс. «квадратов» пришлось на Екатеринбург, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

И. о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов отметил, что больший объем (70%) приходится на индивидуальное жилье, динамика строительства которого в 1,5 раза превышает показатели прошлого года.

«За I квартал построено почти 5,5 тыс. индивидуальных домов. Активнее всего частный сектор застраивается в Екатеринбурге — 984 дома. Также 779 домов введено в эксплуатацию в Сысертском городском округе и 738 — в Белоярском районе», — сообщил Григорий Сурганов.

Рост индивидуального жилищного строительства эксперты связывают прежде всего с запущенной министерством сельского хозяйства России сельской ипотекой, позволяющей взять кредит по ставке 3%.

Также в Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева работает программа «Комплексное развитие сельских территорий», в которую вошло строительство сельских школ, совмещенных с детскими садами в селах Арамашка, Пристань, Киргишаны и других.

Объем ввода в эксплуатацию многоквартирных домов с начала года составил 324 тыс. кв. м. (6,7 тыс. квартир).

«На Екатеринбург приходится 5 тыс. 870 квартир. Вторым по многоквартирному строительству стала Верхняя Пышма (321 квартира), на третьем месте — Каменск-Уральский (247 квартир)», — сообщили в департаменте.

Отметил, что, по данным Свердловскстата, в январе-марте 2024 года ввод жилья на Среднем Урале вырос на 33,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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