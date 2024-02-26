В Свердловской области за I квартал 2024 года построено более 1 млн кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург. 26.02.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2024 году на расселение аварийного ...05.02.2024 Свердловская область 4 февраля представила на выставке-форуме «Россия» в Москве проекты развития городской инфраструктуры
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. Исполняющий обязанности министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской ...01.02.2024 В Свердловской области в 2024 году планируется построить свыше 3,3 млн кв. метров жилья
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства Свердловской области 1 февраля ...27.03.2020 В Екатеринбурге в январе-феврале сдали в эксплуатацию почти 70 тыс. кв. м. жилья
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2020. За два месяца 2019 года в Екатеринбурге сдали в эксплуатацию почти 70 тыс. кв. м. ...14.06.2018 В Свердловской области количество выданных разрешений на строительство жилья достигло 239 единиц
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2018. В Свердловской области количество выданных разрешений на строительство жилья достигло ...