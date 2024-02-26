В Свердловской области за I квартал 2024 года построено более 1 млн кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург. 26.02.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2024 году на расселение аварийного ...

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на расселение в 2024 году аварийного жилфонда направил почти 3 млрд рублей

Свердловская область 4 февраля представила на выставке-форуме «Россия» в Москве проекты развития городской инфраструктуры

В Свердловской области в 2024 году планируется построить свыше 3,3 млн кв. метров жилья

В Екатеринбурге в январе-феврале сдали в эксплуатацию почти 70 тыс. кв. м. жилья

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2020. За два месяца 2019 года в Екатеринбурге сдали в эксплуатацию почти 70 тыс. кв. м. ...