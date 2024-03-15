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Ввод жилья на Среднем Урале в январе-марте вырос на 34%

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. В январе-марте 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 088,4 тыс. кв. м. жилья. Это на 33,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата.

Индивидуальными застройщиками введено 764,3 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, что в 1,5 раза больше уровня соответствующего периода 2023 года.
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