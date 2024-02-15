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Ввод жилья на Среднем Урале в январе-феврале вырос в 1,6 раза

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. В январе-феврале 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 788,4 тыс. кв. м. жилья. Это в 1,6 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата.

Индивидуальными застройщиками введено 629,1 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, что в 2,1 раза больше уровня соответствующего периода 2023 года.
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